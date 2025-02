Vuit ferits al xocar dos furgonetes a l'N-240 entre Lleida i Juneda

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Vuit persones ferides, dos de les quals de caràcter greu, és el balanç d’una aparatosa col·lisió frontal entre dos furgonetes que hi va haver ahir al matí a la carretera N-240 entre Lleida i Juneda. El sinistre va tenir lloc, per causes que s’estan investigant, a les 8.45 hores al quilòmetre 84,3. A conseqüència de l’impacte, els dos vehicles van quedar bolcats fora de la calçada.

Fins al lloc van acudir set dotacions dels Bombers de la Generalitat, set ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra. Alguns dels ocupants van quedar atrapats i van haver de ser rescatats. Hi va haver vuit afectats, dos ferits de caràcter greu, dos ferits de diversa consideració i quatre ferits lleus. Sis van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova i dos a un CUAP de la capital del Segrià. El sinistre va provocar retencions.

A l’N-240 entre Lleida i les Borges s’han registrat diversos accidents greus en els últims anys. L’octubre del 2016, a un quilòmetre del que hi va haver ahir, hi va haver una col·lisió que es va saldar amb la mort d’una jove de les Borges. El conductor que el va causar va ser condemnat a dos anys i mig de presó. En nombroses ocasions els alcaldes de Lleida, Juneda i les Borges han demanat millorar la seguretat d’aquesta via.

D’altra banda, un camió que transportava porcs va bolcar a les 14.18 hores d’ahir a l’N-230 al Pont de Suert, la qual cosa va provocar retencions. Així mateix, un cotxe va sortir de la via a l’N-260 al Pont de Bar (9.06 hores).