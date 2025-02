El Pirineu acumula fins a trenta centímetres de neu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La nevada de la nit de divendres a dissabte va deixar fins a 30 centímetres de neu al Pirineu lleidatà, sobretot a l’àrea occidental. Les acumulacions més importants es van registrar a Boí Taüll, amb 31 centímetres; el port de la Bonaigua (30 cm); el pic de Certascan (29 cm); Sasseuva (27 cm); Vielha (25 cm); Espot (22 cm) i Bagergue (20 cm), encara que la nevada va beneficiar també les estacions de nòrdic de l’Alt Urgell i la Cerdanya i Port del Comte, al Solsonès. La massa d’aire polar ha coincidit aquest cap de setmana amb l’entrada d’una borrasca mediterrània, la qual cosa ha generat al seu torn un important descens de les temperatures. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va mantenir durant la jornada d’ahir activa una alerta groga per temperatures fredes a la demarcació. A l’alta muntanya, els termòmetres van arribar els -11,7 ºC a l’estació meteorològica de Certascan o els -11,6 ºC a la de Boí. De la mateixa manera que han augmentat els gruixos de neu també ho ha fet el perill d’allaus, que ahir era de grau 3 sobre 5 a gran part del Pirineu.

La neu va complicar també la circulació a diverses carreteres d’alta muntanya. A l’N-230 al seu pas per Casau, a la Val d’Aran, va tenir lloc un accident d’un autobús que va sortir de la via. Això va obligar a donar pas alternatiu per la carretera.