Illa: “La Bassa és un espai exemplar per a la convivència”

L’espai comunitari La Bassa de Sant Martí de Maldà és “un equipament exemplar que busca la convivència de diferents col·lectius i la seua inclusió completa”, va destacar el president de la Generalitat, Salvador Illa, a l’inaugurar ahir aquest nou espai de l’Associació Alba de Tàrrega, al qual es va referir com “una mostra del termòmetre social de societat”.

“A Catalunya hem de generar prosperitat però aquesta ha de ser compartida socialment i territorialment”, i una bona mostra d’això és aquest equipament “marcarà un estàndard”, va dir Illa, que va felicitar l’entitat pel seu 50è aniversari.

La directora d’Alba, Maite Trepat, va afirmar que “es tracta d’un projecte innovador i únic a Catalunya que pretén oferir una resposta integral a les persones amb discapacitat i la gent gran des d’una mirada inclusiva”. Va agrair el suport de les institucions, empreses i particulars que han fet possible la primera fase, que ha costat 3,3 milions, i va demanar suport per a la segona, la residència per a les persones grans, que de moment compta amb una donació de Josep Amenós, un veí ja mort.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va dir que és “un equipament modèlic i un espai d’oportunitats en un entorn rural”, mentre que l’alcalde, Gerard Balcells, va recordar que “el camí no ha estat fàcil” i va agrair la iniciativa del seu antecessor, Jaume Pallàs.

La Bassa tindrà una residència per a persones amb discapacitat amb 18 places ja ocupades i un centre de dia per a persones grans amb 20 places, així com serveis i activitats per a tota la comunitat.

L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va traslladar a Illa en una reunió a l’ajuntament reptes com la variant de la C-14, l’hospital i el nou polígon.