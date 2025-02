Lleida perfila projectes per optar als fons nuclears

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els consells del Segrià i les Garrigues i la Cambra de Comerç de Lleida col·laboraran per efectuar un diagnòstic sobre les necessitats i els projectes d’ajuntaments i empreses susceptibles de rebre fons de transició nuclear. Així ho van acordar en una reunió ahir, en la qual també van reclamar tenir vot a l’òrgan de presa de decisions sobre aquests fons. El president del consell del Segrià, David Masot, va incidir que “volem ser dins de l’òrgan de governança, no només com a convidats a veure” i va assegurar que l’executiu de Salvador Illa ha descartat aquesta possibilitat fins que hi hagi una nova llei d’acompanyament als prespuestos de la Generalitat, que depèn dels mateixos pressupostos per al 2025, actualment sense aparences d’aprovar-se.

“Volem consolidar les infraestructures” als 19 pobles afectats, especialment les digitals, va assenyalar, com una de les maneres de fixar els veïns al territori.

Antoni Villas, president del consell de les Garrigues, va considerar òptim que altres organismes com Pimec o la UdL s’afegeixin a les reunions sobre el fons de transició nuclear. “Divendres farem una pluja d’idees amb els alcaldes” per a la nova convocatòria d’ajuts, va assenyalar. Els 19 municipis de Lleida inclosos en el pla Penta d’Ascó participen en el cobrament d’una part dels 80 milions que reben uns 80 municipis afectats.