RTVE utilitzarà la IA per locutar en català notícies del temps de cinc municipis de Lleida

RTVE està iniciant un projecte pilot innovador que implica l'ús de la intel·ligència artificial (IA) per a la creació de continguts. Segons ha informat RAC1, el mitjà estatal té previst emprar aquestes eines avançades per redactar i locutar notícies destinades als "pobles de l'Espanya despoblada".

En el marc d'aquest prototip, RTVE ha seleccionat cinc municipis de la província de Lleida per als quals una IA generarà les prediccions del temps. Es tracta de La Pobla de Cérvoles, Llimiana, Torà, Bossòst i el Soleràs. Les previsions seran locutades per dues veus artificials, una d'home i una altra de dona, que parlaran en català amb accent lleidatà i seguint l'estil característic de la cadena pública.

Davant de possibles preocupacions sobre l'impacte d'aquesta tecnologia en l'ocupació dels periodistes, RTVE s'ha afanyat a aclarir que l'ús de la IA "no deixarà sense feina" als professionals de la informació, sinó que els ajudarà a "arribar a més llocs". Pere Vila, cap d'estratègia tecnològica de la corporació, ha explicat a RAC1 que aquestes eines estan concebudes per estar "al servei dels periodistes i no al revés". Ha il·lustrat aquest punt destacant que, mentre un meteoròleg humà no pot produir 300 peces informatives al dia, una IA és capaç de generar-ne mil en només 30 minuts.