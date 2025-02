Troben sans i estalvis tres muntanyencs a Alins

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van trobar ahir al matí sans i estalvis al refugi de Baborte, al Pallars Sobirà, tres muntanyencs, dos homes i una dona, a qui buscaven des de la matinada a la zona del Monteixo, a Alins. Els seus familiars havien alertat els serveis d’emergència cap a la una de la matinada explicant que no sabien res d’ells des de la nit anterior –dissabte a la nit– al no haver pogut contactar telefònicament i després que els seus mòbils no donessin senyal.

Els tres joves havien fet esquí de muntanya a la zona del Monteixo i van ser localitzats a les 9.00 hores en perfecte estat al refugi de Baborte, al Parc Natural de l’Alt Pirineu.Els Bombers havien activat un dispositiu amb vuit dotacions, dos unitats dels GRAE, l’helicòpter de rescat, drons i la unitat canina.

Per la seua banda, els excursionistes havien dormit al refugi i ells mateixos van fer el descens tornant caminant fins al seu vehicle.