Publicat per agencias / redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dimecres que l’enfrontament que considera que practica el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, davant de la preocupació per la política aranzelària de la nova administració de Donald Trump als Estats Units no solucionarà "cap problema a cap agricultor ni a cap ramader" espanyol i que, al contrari, se’ls pot incrementar, en les seues paraules.

"La política del govern de Sánchez d’enfrontament a l’administració nord-americana no li solucionarà cap problema a cap agricultor ni a cap ramader del nostre país. Al contrari, se’ls pot incrementar", ha dit en una atenció als mitjans després de visitar l’empresa hortofructícola Nufri a Mollerussa juntament amb el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández.

Ha advocat per la intel·ligència i la diplomàcia davant l’enfrontament i al silenci còmplice que veu en altres partits: "No val ni de res serveix als agricultors l’enfrontament del govern de Sánchez amb l’administració nord-americana. I tampoc no val el silenci còmplice d’altres partits polítics amb aquesta administració. Per tant, la diplomàcia, la intel·ligència i la política han de defensar els agricultors espanyols i els ramaders espanyols".

Ha apostat per una política aranzelària que faciliti el lliure comerç i que no imposi aranzels als productes espanyols, i ha afirmat que seguiran molt de prop aquesta situació: "Estem, per descomptat, preocupats amb la política aranzelària i la política comercial de l’administració nord-americana. I estem preocupats perquè això devem de tractar-lo amb intel·ligència i amb diplomàcia".

Desregulació a la UE

Feijóo ha defensat que el sector hortofructícola és fonamental per als espanyols i bona part dels europeus, i ha demanat ser clars amb la política europea en aquesta matèria i aprofitar la nova legislatura a la Unió Europea per desregular. "S’han de desregular moltes de les qüestions que s’han fet en els últims anys. Cada nova norma europea ha de comportar la derogació de dos d’anteriors i els agricultors espanyols han de competir en igualtat amb la resta d’agricultors d’altres països en qui la Unió Europea importa els productes que produeix", ha valorat.

Obsessió "mediambientalista"

El líder popular ha assenyalat també una certa criminalització del sector en les polítiques del govern central, ha dit i l’"obsessió per plantejaments mediambientalistes que el que fan és impedir realment la cura del medi ambient", perquè implica que s’abandonin terres i es desertitzin, la qual cosa entén com a contrari a qualsevol tipus de política mediambientalista.

"L’increment de la reglamentació, l’increment de determinades obsessions reglamentistes, comporta moltes vegades a la desesperació del sector agrari, del sector ramader, i això comporta, sense cap dubte, a l’abandó d’explotacions agràries i explotacions ramaderes a Espanya", ha afirmat.

Alejandro Fernández

Per la seua part, Fernández ha contraposat la capacitat d’emprendre de l’empresa hortofructícola amb la classe política que ha governat els últims 10 anys a Catalunya: "La Catalunya del politiqueig, la Catalunya del xantatge, la Catalunya de la constant inestabilitat política que no hi és a l’altura de les seues empreses, dels seus treballadors i de la seua societat en el conjunt." Ha afirmat que el canvi en la presidència del govern espanyol no ha implicat canvis en les polítiques fiscals, laborals i d’enorme hostilitat amb les empreses, en les seues paraules, i ha celebrat la presència de Feijóo a Catalunya: "Està sent constant, i no és constant per tancar-se, parlar en despatxos, etcètera, sinó que està visitant tot tipus d’entitats i absolutament tots els sectors productius".