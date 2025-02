Un espai d'art transformador

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Cal Santacreu a Guissona s’ha convertit en un laboratori de creació i inclusió social. És un dels centres de creació del programa Art Singular de la Fundació Santacreu, que pretén “donar visibilitat a artistes amb discapacitat, trastorn mental i persones en risc d’exclusió”, explica la directora de la iniciativa, Eva Calatayud. L’espai, que es va inaugurar el 2020, està gestionat per l’Associació Alba.

Per a Calatayud, “l’art els permet ser lliures, expressar-se i els dona autonomia”. En els tallers d’art que s’imparteixen a Guissona també participen persones del Centre Ocupacional l’Espígol de Cervera i de l’Associació Alba de Tàrrega, i col·laboren amb entitats de Guissona i la Segarra.

Des de l’Associació Alba entenen l’art com una eina d’inclusió i transformació social

Patricia Plaza, responsable d’art del programa Art Singular d’Alba a Cal Santacreu, explica que, en general, les persones amb discapacitat “tenen menys tabús i no s’autocensuren (...) aquí la llibertat és total, no es diu que un dibuix estigui bé o estigui malament”.

La Fundació ha aconseguit exposar les obres dels artistes en museus, galeries, universitats i altres espais. Avui inaugurarà l’exposició Ulls, nas i boca al Museu de Montserrat, una recopilació d’obres de diferents entitats socials que participen en el programa Art Singular. La mostra comptarà amb una de les obres d’Alba Oliva, de Sant Guim de la Plana. “L’Alba té un control dels colors espectacular. Quan es posa a pintar, només pinta, està allà dins”, explica Plaza. Segons Calatayud, “treballem perquè s’entengui la discapacitat d’una altra manera, mostrant el seu potencial com a artistes”.

Per a Plaza, “l’art és terapèutic per a tothom, però a ells els dona un punt de dignitat enorme, ja que com a creadors no se’ls té en compte (...) quan veuen les seues peces exposades en algun lloc públic se senten molt orgullosos, senten que el que fan val la pena”.

Les obres creades pels artistes del centre de Guissona també es poden veure en diferents estades del nou espai comunitari La Bassa de Sant Martí de Maldà, de l’Associació Alba, que es va inaugurar la setmana passada. La residència de la Fundació bonÀrea de Guissona, que es va posar en marxa l’estiu passat, també compta amb una col·lecció de 240 obres de 23 artistes d’Art Singular de tot Catalunya a les habitacions dels residents.

Des dels seus inicis, a l’Associació Alba han treballat el vessant artístic de les persones que acompanyen. Però volen impulsar encara més la cultura i l’art de forma comunitària amb tallers oberts a tota la ciutadania. Entenen l’art com una eina d’inclusió i de transformació social.