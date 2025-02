Feijóo demana “diplomàcia” per defensar el sector agrari de possibles aranzels de Trump

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

“Estem preocupats amb la política aranzelària i la política comercial de l’administració nord-americana” i “hem de tractar-ho amb intel·ligència i amb diplomàcia. De res no serveix als agricultors l’enfrontament del Govern de (Pedro) Sánchez amb l’administració nord-americana i tampoc val el silenci còmplice d’altres partits amb aquesta administració”, va criticar ahir el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. El líder dels populars va visitar una finca de Nufri al Pla d’Urgell i va llançar diversos missatges entorn del sector agrari. Sobre la fiscalitat de les fronteres, va afegir que “necessitem una política aranzelària que faciliti el lliure comerç i que no imposi aranzels als productes espanyols”. També va citar la UE a “desregular moltes qüestions”: “Cada nova norma (comunitària) ha de comportar la derogació de dos d’anteriors”, a la qual cosa va afegir que “els agricultors espanyols han de competir en igualtat de condicions amb la resta d’agricultors d’altres països dels quals la UE importa”.

Feijóo va criticar la coalició PSOE-Sumar i es va referir a la crisi oberta per l’anunci de tributació de l’SMI (més informació a la pàg. 23): “Jo em comprometo que siguem el govern que torni a exonerar de l’IRPF el salari mínim del nostre país”, va assenyalar. Ho va fer després d’assegurar que el Govern espanyol “diu que apuja 700 euros l’SMI, 50 al mes per als treballadors, dels quals 25 van a impostos. La previsió d’inflació supera el 2,3%: els 25 no cobreixen la inflació i l’increment és zero”.

En canvi, va assegurar, la recaptació fiscal pujarà 1.200 milions d’euros amb aquesta mesura. El líder popular va assegurar que la crisi de la coalició evidenciada dimarts és un “paripé” i que “el col·lapse i l’agonia del Govern central és cada vegada més patent”.

Acompanyat del president del PP a Lleida, Xavi Palau, del diputat provincial Joan Simeón i del líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, Feijóo va criticar la pressió fiscal a Espanya, que va qualificar d’“infern fiscal que s’incrementa a Catalunya: la tarifa autonòmica de l’IRPF és la més alta. L’impost de successions, el de donacions i el de transaccions patrimonials són els més alts. Catalunya paga 15 impostos que no existeixen a la resta d’Espanya”, va assegurar, i va demanar apostar “per una productivitat de les nostres empreses abaixant l’absentisme laboral”, que ara és de rècord, va assenyalar.