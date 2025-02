Jornades a Tavascan per formar les futures promeses del freeride

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Formar les noves generacions d’esportistes en esquí i snowboard fora de pista –freeride– requereix exposar-los a terrenys desafiadors on puguin desenvolupar les seues habilitats tècniques i la seua capacitat de gestionar riscos.

L’estació de Tavascan destaca com un escenari ideal per a això, gràcies a la seua orografia única, amb pendents pronunciats, neu de qualitat i un entorn d’alta muntanya. Les muntanyes de Lladorre acolliran del 5 al 9 de març una nova edició del Freeride Junior Camp, un stage on fins a 40 joves d’entre 10 i 16 anys vinguts de diferents llocs de l’Estat aprendran sobre seguretat a l’alta muntanya, on no hi sol haver pisters socorristes ni les facilitats que podrien trobar en un complex hivernal.

Organitzat per Joan Masferrer i Bruno de la Barrera, dos referents del freeride amb àmplia experiència en organitzar competicions, l’esdeveniment garanteix un enfocament pedagògic basat en la seguretat, el respecte per la muntanya i el desenvolupament personal de cada participant. Així, la seguretat serà el pilar fonamental del campament, amb un espai dedicat a la formació en nivologia; protocols de rescat en cas d’allaus; l’ús del detector de víctimes d’allaus (DVA), pala i sonda, i l’aplicació de primers auxilis. El programa inclou també un taller de cordes i seguretat i una sortida nocturna amb pells de foca. A més, hi haurà tallers pràctics sobre situacions de risc, identificar perills al terreny i mantenir el material en condicions òptimes. Tot això amb el suport de marques com Dynastar, Haglöfs i Black Diamond. En el marc de l’esdeveniment, la inscripció del qual té un preu de 490 euros, també s’organitzen activitats per a les famílies acompanyants.

També val a destacar que el freeride forma part ara de la FIS (Federació Internacional d’Esquí), la qual cosa reflecteix el creixement i la consolidació d’aquesta disciplina a nivell internacional. En aquest sentit, l’estació de Baqueira-Beret ha acollit ja tres edicions d’una de les proves del campionat Freeride World Tour.