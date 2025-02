Mobilització a l'Alt Urgell contra una tala d'arbres

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La tala selectiva de centenars d’arbres que l’ajuntament de la Seu d’Urgell està efectuant en un tram de cinc quilòmetres de la ribera del Segre, entre els pont de la Palanca i d’Alàs, ha causat les protestes de nombrosos veïns, que la veuen com una “destrucció del bosc de ribera”.

Una iniciativa al portal Change.org acumulava ahir més de 400 firmes de protesta. “Volem expressar la nostra profunda indignació i desacord davant de la tala massiva” en “aquest espai de gran valor ecològic, educatiu i social”, assenyala el text, que demana evitar que puguin repetir-se noves actuacions d’aquest tipus.

“Aquesta actuació s’ha justificat amb arguments de seguretat en cas d’inundació, però els estudis demostren que la vegetació de ribera, lluny de ser un obstacle, contribueix a la regulació hidrològica i la protecció de les riberes”, afirmen.

L’ajuntament manté que es tracta d’una actuació selectiva, i no d’una tala indiscriminada, per garantir “la capacitat de desaigüe del riu” davant d’avingudes torrencials. I recorda que ha estat autoritzada per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i per la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre).

La CUP, que considera que la tala “no segueix les recomanacions de bones pràctiques” de la CHE, va reclamar “una planificació a llarg termini” de la conservació del riu.