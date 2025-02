Apunyalen dos persones a Lleida i Balaguer, en un dels casos amb un tall de 15 cm a la cara

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de 29 anys va resultar ferit a la cara amb un tall d’uns 15 centímetres, després de ser apunyalat aquest divendres al carrer Sant Carles de Lleida. La policia local va realitzar una recerca pel Barri Antic amb l’objectiu de localitzar l’agressor.

D’altra banda, a Balaguer, un altre home va resultar ferit ahir al rebre un tall amb un ganivet arran d’una discussió amb unes altres dos persones que va tenir lloc a la plaça Sant Jaume. Els fets van succeir ràpidament i els van presenciar diversos veïns de la zona. Poc després, la Policia Local de Balaguer va detenir els presumptes agressors, d’entre 22 i 33 anys, després de localitzar-los al carrer del Miracle de la capital de la Noguera.

Val a recordar que l’any passat hi va haver un augment d’incidents amb armes blanques, ja siguin baralles amb apunyalaments o assalts violents. Per això, des de finals de setembre es va ampliar el conegut com a Pla Daga dels Mossos, per al control de tinença i ús d’armes blanques amb l’objectiu de prevenir fets delictius en aquest àmbit. Aquest suposa més controls amb identificació i escorcolls a ciutadans.