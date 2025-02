L'enxampen a Lleida amb un tractor robat a Albàtarrec

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Encara no m’ho crec! Ja el donava per perdut.” Així de satisfet es mostrava ahir a la tarda Manel García, un veí d’Albàtarrec, després que la Guàrdia Urbana de Lleida l’informés que havien localitzat el tractor que li havien robat de matinada a Albatàrrec.

La Urbana va detenir el conductor, de 28 anys, quan circulava amb el vehicle agrícola per la carretera Ll-11, a l’altura de Cappont, després que un ciutadà els alertés a l’haver vist per les xarxes que es demanava col·laboració ciutadana per localitzar un tractor robat hores abans. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de robatori i ús de vehicle a motor.

El vehicle, un Same Silver 100.6, havia estat sostret de matinada. “Han agafat el tractor i han destrossat la porta de la tanca. Calculo que té un valor d’uns 20.000 euros”, explicava al matí Manel García a aquest diari després de denunciar el robatori davant dels Mossos d’Esquadra.

El veí d’Albatàrrec va explicar que no era la primera vegada que li robaven: “Fa unes setmanes ens van robar gasoil.” Ahir a la tarda, juntament amb un germà, es van emportar de tornada el tractor cap a casa. “Prendré mesures de seguretat. Moltes vegades deixem les claus posades”, es lamentava. El setembre passat van robar un tractor a Vilanova de Bellpuig. No consta que hagi estat recuperat.