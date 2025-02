L'enrenou per la brossa deixa pas a la gestió econòmica

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’enrenou de les últimes setmanes al voltant de la gestió de la recollida d’escombraries a Binèfar deixa pas a una nova fase, en la qual primaran la política i l’economia, després d’haver acordat l’ajuntament i la Comarca de la Llitera no desplegar el porta a porta el 24 de febrer.

De manera transitòria es mantindrà l’actual sistema de contenidors només en aquesta localitat i l’organisme comarcal refacturarà el cost al local. Quant durarà aquesta fórmula? No se sap, ni quant no costarà tampoc.

Les condicions del servei donen un termini de dos mesos per deixar-lo, va assenyalar l’alcaldessa de Binèfar, Patricia Rivera. I la Comarca, segons la carta que la seua presidenta, Tania Soláns, va dirigir al consistori a començaments d’aquest mes, s’ofereix a “continuar prestant el servei de recollida de residus en les condicions actuals per un termini de sis mesos” mentre el consistori activa “el servei que millor s’ajusti als seus interessos”.

Però l’equip de govern municipal treballa amb un horitzó temporal més llarg: “Si tot va bé, calculem que a final d’any pugui estar en marxa el nou servei”, va indicar Rivera, que va apel·lar a la complexitat de dissenyar-lo, licitar-lo i adjudicar-lo. Això són deu mesos.

No obstant, el calendari té truc: per activar la retirada del servei comarcal, l’ajuntament ha d’aprovar una resolució en ple per majoria absoluta, una cosa que requereix que canviïn el seu vot el regidor del PAR i responsable d’Hisenda, José Miguel Burillo, que s’ha abstingut en les dos votacions sobre el tema d’aquesta legislatura (l’alcaldessa dona per fet el seu suport), o algun regidor del PSOE, Chunta o Canviar, partidaris del porta a porta. El compte enrere oficial no ha començat, però la refacturació s’activa dilluns que ve.

La principal discrepància entre el gruix de l’equip de govern local (PP i Vox) amb el comarcal (PSOE, Chunta i Canviar) se centrava en la preferència del primer pel cinquè contenidor davant la decisió de la Llitera, avalada fins fa poc per Binèfar (també econòmicament amb una aportació de 350.000 €), de desplegar el porta a porta i rebutjar aquesta fórmula.

“El porta a porta era una cosa molt complicada en un nucli urbà amb tants edificis verticals com el nostre. La Comarca sempre ha dit que no al cinquè contenidor, i això ens ha portat a avaluar un altre sistema”, anota Rivera.

I quin és el projecte de Binèfar? Encara no està concretat, encara que l’alcaldessa ofereix algunes pistes: han començat a sondejar empreses del ram per calcular els costos d’un sistema de cinquè contenidor en un contracte que probablement inclogui serveis de neteja viària i possiblement contenidors intel·ligents, l’ús dels quals requereix identificar-se, i el Govern d’Aragó vol generalitzar fer-los servir aquesta dècada. “El que proposem anirà adequat al següent pas. No farem dos inversions”, afegeix Rivera.

I això quant costa? Cal veure-ho, malgrat que tot apunta que bastant més que els 750.000 euros pressupostats en la partida d’escombraries d’aquest any: a més de pagar el servei, l’ajuntament hauria d’adquirir els contenidors (n’hi ha 590 de cartró, vidre i envasos), almenys un camió, contractar l’ús d’un abocador i habilitar un punt net. “Les empreses ofereixen amortitzacions a cinc i vuit anys, i això redueix el cost”, matisa l’alcaldessa.