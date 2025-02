Les famílies desallotjades per una allau de roques a Sellui tardaran mesos a tornar a casa

Les dos famílies desallotjades dissabte passat de casa seua al poble de Sellui tardaran mesos a poder tornar-hi. Aquest és el càlcul de l’ajuntament de Baix Pallars, que va explicar que, d’acord amb els estudis elaborats sobre el terreny per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), serà necessari cobrir amb xarxes el pendent per evitar nous despreniments abans de poder abordar la retirada de les roques que es van desplomar sobre aquest nucli d’una desena de veïns del Pallars Sobirà. A la complexitat dels treballs se suma la necessitat d’obtenir fons per portar-los a terme.

L’ajuntament i l’entitat municipal descentralitzada (EMD) de Sellui alertaven des de feia temps de la inestabilitat del pendent i van encarregar un projecte per estabilitzar-lo valorat en 111.000 euros. El despreniment va tenir lloc poc després que la Diputació concedís una subvenció per a les obres d’uns 95.000 euros. Tanmateix, el pressupost inicialment previst ara s’ha de recalcular per incloure la retirada de roques caigudes sobre el poble, algunes de gran mida i tones de pes. A l’espera de solucions, els veïns afectats disposen d’altres habitatges fora de la localitat on allotjar-se.

La Diputació va atorgar una ajuda d’uns 95.000 euros per assegurar el pendent, una xifra ara insuficient

L’ajuntament de Baix Pallars espera reunir-se avui amb representants de la Diputació per abordar el finançament de les obres. Per la seua banda, l’alcaldessa, Anna Sentinella, va apuntar que l’escassetat d’empreses especialitzades en aquests treballs pot també condicionar l’inici de l’obra.

Per la seua part, la possibilitat de nous despreniments o que parets cedeixin sota el pes de les roques caigudes dissabte és motiu de preocupació. La presidenta de l’EMD de Sellui, Montserrat Perelló, va explicar que la caiguda d’un mur afectat pel despreniment podria tallar un cable elèctric que proveeix la localitat, i que plantegen la possibilitat d’una connexió alternativa per assegurar-se el subministrament per si això passa. Així mateix, proven d’obtenir la col·laboració de l’ICGC perquè assumeixi la direcció de les obres, amb la finalitat d’evitar aquest cost per a les arques locals. “Cal agilitzar la situació amb la Diputació”, va dir Perelló. “Feia un any que avisàvem del risc”, va assenyalar.