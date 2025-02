Ramaders i pastors del Pallars rebutgen el canvi en la contractació per protegir el bestiar de l’os

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de prevenció de danys causats per l’os bru, des de l’any 2017, té com a estratègia l’agrupament de diferents ramats d’explotacions locals del Pallars. El Govern, mitjançant l’empresa Forestal Catalana, contractava els pastors per vigilar el bestiar dels diferents agrupaments durant els mesos d’estiu a la muntanya. Ara, per a sorpresa dels pastors, el Govern els ha comunicat que Forestal Catalana deixarà de fer-ho i licitarà el servei de contractació dels pastors. Als ramaders no els agrada aquesta decisió i lamenten que els pastors que coneixen la muntanya, la feina i els animals la puguin perdre. Els pastors també lamenten que ja l’any passat, en àrees amb presència permanent d’os bru, van retirar el pastor i no ho entenen.

En una carta al Govern, enviada pel Gremi de la Pagesia Catalana, expliquen que van agrupar els ramats a la muntanya com a mesura imposada per la Generalitat per protegir-se de l’os. Ara, però, es vol canviar el sistema de contractació dels pastors.

El Gremi de la Pagesia Catalana, en representació dels ramaders d’oví i cabrum de la zona alta del Pallars Sobirà, expliquen que tot i que s’ha proposat als ramaders participar en aquestes licitacions, aquesta opció presenta diversos obstacles significatius: la gestió d’ingressos procedents de tercers podria tenir implicacions negatives en la Declaració Única Agrària (DUN) dels ramaders, suposaria una càrrega administrativa addicional que dificultaria la seva activitat principal i incrementaria la complexitat en la gestió dels ramats i les tasques associades.

Autoprotecció dels ramats

La contractació de pastors és una mesura que té com a objectiu possibilitar la coexistència entre la ramaderia extensiva de muntanya i l’os bru. El programa de prevenció de danys en oví i cabrum té com a principal estratègia l’agrupament de diferents ramats d’explotacions locals (no transhumants) en una sola ramada durant els mesos en què el bestiar és a la muntanya amb l’objectiu de concentrar esforços d’infraestructures i vigilància, i poder protegir els animals les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

La Generalitat, amb l’objectiu de fomentar l’autoprotecció dels ramats situats en zones que no són de presència permanent de l’os bru, fomenta que els propietaris realitzin la vigilància del seu propi ramat. El ramader de València d'Àneu, Andreu Moga, ha demanat que si un ramader ha de fer l’autoprotecció, ha de rebre “una compensació adequada”, ja que els ajuts actuals per a l’autoguarda resulten insuficients per cobrir les despeses essencials, incloent-hi material, desplaçaments i contractació de personal.

El pastor pallarès ha explicat que quan no hi havia l’os a les muntanyes del Pallars no calia fer aquesta feina de vigilància del seu propi ramat 24 hores al dia i apletar-lo amb mesures de prevenció de danys durant la nit, per tant, si ara es veu obligat a fer-ho, demana “compensacions econòmiques correctes o disposar d’un pastor com la resta d’agrupaments”.

El pastor de València d'Àneu ha denunciat que l’any passat li van retirar el pastor que vigilava el seu agrupament amb l’argument que el ramat pastura en una àrea que no és de presència permanent de l’os bru. Moga no comparteix aquesta decisió i ha explicat que la compensació va ser econòmica per cap de bestiar (1,5 euros), xifra que considera insuficient per poder contractar un pastor i pagar les despeses de material. Aquesta situació és especialment crítica en zones amb un nombre reduït d’animals.

Suport del Gremi de la Pagesia Catalana

Per tot, des del Gremi de la Pagesia Catalana sol·liciten formalment al Govern: el manteniment de Forestal Catalana com a entitat gestora dels ramats agrupats, donada la seva provada eficàcia i experiència en aquesta tasca; un increment dels ajuts destinats als ramaders que practiquen l’autoprotecció, que permeti cobrir adequadament les despeses de material, desplaçament i contractació de personal; i la rehabilitació de les cabanes dels pastors i la millora de les infraestructures necessàries per garantir el tancament nocturn dels animals.

Els agrupaments de ramats es fan dins de les zones anomenades Zona amb presència permanent de l'os bru (ZPP), on hi ha major probabilitat que hi hagi danys. Però també s'apliquen mesures complementàries en les considerades zones de presència en expansió (ZPE) i zona de presència ocasional (ZPO). Aquestes zones es delimiten a partir de les localitzacions d'os bru detectades mitjançant la presència d'indicis durant els darrers tres anys de seguiment.

Els pastors lamenten que les condicions inicials del programa de prevenció continuen sent les mateixes des del 2017, que l’os segueix a les muntanyes del Pallars i continua sent un perill pels animals, i no entenen per què ara les condicions de contractació dels pastors han de canviar.

Agrupaments de ramats

En total l’any passat es van fer tres agrupaments: un a Isil, un altre a Estaron a Tavascan i un tercer a Boldís, a Àreu. Cada agrupació va tindre el servei de vigilància d'un pastor i un ajudant, contractats per Forestal Catalana. L’any passat es van acollir al programa d’agrupaments del Pallars Sobirà prop de 3.200 caps de bestiar.