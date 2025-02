Récord de captures de conills a la plana de Lleida: 4.489 exemplars en un mes per combatre la sobrepoblació

La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, durant la reunió amb membres de la cooperativa de Miralcamp afectats per la sobrepoblació de conills.Departament d'Agricultura.

El mes de gener ha estat un mes rècord de captures de conills de bosc a la plana de Lleida des de l'inici de l'emergència cinegètica decretada per la sobrepoblació d'aquests animals. Segons el Departament d'Agricultura, els equips desplegats sobre el terreny han capturat 4.489 exemplars durant el primer mes de l'any, una xifra que triplica els 1.132 animals capturats al desembre. Aquests dies, els equips de Forestal Catalana i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, estan intensificant les batudes nocturnes de control poblacional a les zones més afectades, com és el cas dels municipis de Miralcamp, Torregrossa i Puiggròs, on els conills estan fent malbé arbres fruiters i arrasant el cultiu de cereal.

L'augment de la pressió cinegètica en les captures de conill en aquestes zones és una de les mesures que el conseller, Òscar Ordeig, va prioritzar durant la trobada que va mantenir amb tots els sectors implicats durant el mes de gener. A més, en el marc del decret llei que està desplegant el Departament, s'estan ampliant i tecnificant controls poblacionals de conills perquè siguin molt més efectius i sumant esforços per rebaixar-ne les densitats.

Esforç coordinat per fer front a l'emergència cinegètica

El director de Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa, i la delegada del Govern, Núria Gil, s'han reunit aquest dilluns amb pagesos afectats per la sobrepoblació de conill a la cooperativa agrària de Miralcamp. La trobada ha tingut com a objectiu incrementar la coordinació territorial per fer front a l'emergència cinegètica.

Feixa ha destacat que "els equips de Forestal Catalana i del Departament estan fent un esforç de gran magnitud, que no passa només per les accions de control cinegètic, sinó també per l'acompanyament als pagesos, que viuen una situació dramàtica des de fa anys i que necessiten tot el suport del Govern".

Per la seva banda, la delegada ha mostrat el seu agraïment a tots els equips que fan possible la lluita contra la sobrepoblació cinegètica sobre el terreny, perquè "només de manera coordinada i unint esforços serem capaços de fer front a aquesta emergència, motivada per unes noves condicions climàtiques que són d'abast global".

Danys notables en arbres fruiters i cultius de cereal

Segons el Govern, els danys provocats per la fauna cinegètica a la plana de Lleida s'han incrementat de manera notable en els últims mesos, especialment al Pla d'Urgell i les Garrigues, on els conills estan causant danys de gravetat en arbres fruiters i cultius de cereal.