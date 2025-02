La compra per part de la Torre de Capdella dels terrenys de l’antiga estació d’Espui obre la porta a la construcció d’una estació de muntanya

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de la Torre de Capdella, al Pallars Jussà, ha adquirit 95.200 metres quadrats de terrenys d’Espui, on s’havia d’ubicar el projecte fallit d’estació d’esquí de la Vall Fosca. L’alcalde, Josep Maria Dalmau, ha explicat que la compra d’aquestes finques obre la porta a poder fer molts projectes i parla d’esportius, habitatges socials o espais per fires. Dalmau no tanca la porta a una estació de muntanya que funcioni els 365 dies de l’any i es converteixi en un revulsiu per tota la comarca. L’alcalde ha dit que hauria de ser un projecte “sostenible”. Per tirar endavant qualsevol dels projectes ha manifestat que l’Ajuntament “no ho pot fer sol” i demana implicació del Consell Comarcal, la Diputació i la Generalitat.

Dalmau ha dit que “descarta completament” construir solament unes pistes d’esquí i ha explicat que pensa en un projecte que pugui funcionar estiu i hivern i ple d’activitats de natura i esport. L’alcalde ha deixat clar que aquesta és la seva visió, però es faci el que es faci s’haurà de decidir amb tot l’equip de govern i l’EMD d’Espui. L’Ajuntament estudiarà diferents opcions que es poden plantejar per donar ús a aquestes zones. L’alcalde diu que l’adquisició dels terrenys “obre moltes possibilitats” per fer un projecte “interessant per la comarca i el país”.

L’Ajuntament ha comprat aquests terrenys, per un preu de 265.000 euros. Ha adquirit diverses parcel·les que en total sumen uns 95.200 metres quadrats, dels quals, aproximadament 14.400 metres quadrats han estat cedits gratuïtament.

L’alcalde ha recordat que totes les parcel·les adquirides formen part del SAU1 (Sol Apte d’Urbanitzar) d’Espui. Aquests terrenys, ubicats a tocar del nucli d’Espui, formaven part del projecte de l’estació d’esquí de Filià, i una part estava destinada a zona hotelera, aparcaments, serveis i la sortida del telefèric tricable, i l’altra part, la més propera al nucli del poble, havia de ser zona residencial. Abans de l’inici del projecte, tots eren prats de pastura.

Que fer amb les infraestructures abandonades de l’estació d’esquí de Filià?

A la muntanya de Filià s’hi van arribar a construir infraestructures per la que havia de ser l’estació d’esquí. Dalmau ha dit que ara és el moment de prendre una decisió sobre les estructures de formigó dels telecadires inacabades i les pilones dels remuntadors en desús i en estat d’abandó. L’alcalde ha dit que s’ha d’estudiar detalladament que fer amb totes aquestes estructures.