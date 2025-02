Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un ciclista que circulava per la carretera a l'alçada de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, va patir un ensurt quan un vehicle que avançava en sentit contrari no va respectar la distància lateral de seguretat. Així ho mostra un vídeo gravat pel dispositiu que el ciclista duia a la bicicleta, i difós per compte @circuliperladreta, on s'aprecia com el vehicle passa a gran velocitat sense deixar el metre i mig de marge que estableix la normativa.

Segons indica el mateix perfil a les xarxes socials, l'article 85.4 del Reglament General de Circulació indica que està prohibit efectuar avançaments que posin en perill els ciclistes o sense respectar la distància mínima d'1,5 metres. Aquesta infracció està sancionada amb una multa de 200 euros i la retirada de 6 punts del permís de conduir.

Les dades oficials revelen que durant l'any passat van perdre la vida 6 ciclistes a les carreteres interurbanes de Catalunya. Des de diferents col·lectius es recorda la importància de circular per la dreta i de respectar escrupolosament les distàncies de seguretat a l'hora d'avançar ciclistes, per evitar accidents que poden tenir conseqüències fatals.

La Direcció General de Trànsit insisteix en la necessitat d'extremar la prudència i de conscienciar tots els usuaris de la via pública sobre la vulnerabilitat dels ciclistes.