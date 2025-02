Accepten penes de tres anys de presó per tràfic de drogues a la Seu d’Urgell

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir in voce a condemnes de tres anys de presó a una parella acusada de traficar amb droga des d’un domicili de la Seu d’Urgell. Va ser un judici per conformitat després que la Fiscalia i la defensa arribessin a un acord.

Els dos acusats, que estan empresonats preventivament des que van ser arrestats pels Mossos d’Esquadra, van acceptar sengles penes de tres anys de presó per un delicte contra la salut pública i multes de 960 euros per a cadascun per un delicte de defraudació de fluid elèctric. També han d’indemnitzar la companyia elèctrica amb uns 1.250 euros.

Els dos condemnats van ser detinguts el març passat pels Mossos d’Esquadra. Aleshores, des de la Policia catalana van explicar que els arrestos eren resultat d’una investigació iniciada mesos enrere després que tinguessin informacions de l’existència d’un domicili a la capital de l’Alt Urgell on es traficava amb droga, bàsicament cocaïna. Durant l’escorcoll es va intervenir diverses dosis de cocaïna preparada per a la venda i substància de tall, així com diferents estris utilitzats per a l’elaboració i el consum in situ de crac, per la qual cosa era un punt molt actiu de venda de drogues.