La central solar comunitària d’Anglesola, connectada a la fi a la xarxa 2 anys després

La gran central solar comunitària construïda a Anglesola ja està en funcionament. Ha trigat dos anys de tràmits per poder connectar-se a la xarxa elèctrica. El promotor, la cooperativa Som Energia, va explicar que és la seua primera planta a Catalunya, “un fet important, ja que és on va nàixer la cooperativa”.

El projecte de la planta de La Serra a Anglesola es va començar a tramitar el 2018. Després de la llicència d’obres, els treballs per construir-la es van iniciar l’estiu del 2022 i van acabar el maig del 2023. A mitjans d’aquell any, Som Energia va començar a tramitar el permís necessari per connectar-la a la xarxa i els diferents permisos administratius. Fins a finals del mes de gener passat no va rebre l’autorització final per posar-la en marxa.

Des de Som Energia van criticar “el temps excessiu per posar en funcionament un projecte d’energia renovable, tant per part de les administracions públiques com de les distribuïdores”.

El promotor va lamentar que “en el context de crisi climàtica en què ens trobem, creiem que no és acceptable que els processos administratius retardin tant l’inici de la generació d’energies renovables”. La planta fotovoltaica de La Serra, als afores d’Anglesola, ocupa una superfície de 3,5 hectàrees, té una potència de 2,31 MW i una producció estimada de 4,168 GWh/any, que equival a l’ús anual d’electricitat de prop de 1.880 llars. És a dir, pot generar més electricitat que la que consumeixen tots els habitatges d’aquest municipi de l’Urgell.

Construir-la ha suposat una inversió de 2.141.000 euros. El pressupost inicial era d’1,7 milions, però l’augment de costos de materials i mà d’obra en va incrementar el cost final. S’ha finançat gràcies a la iniciativa Generation KWh, amb 5.700 persones que han prestat fons a la cooperativa. El de La Serra és el divuitè projecte de generació d’energia renovable que la cooperativa posa en funcionament.

Som Energia busca en l’actualitat un acord perquè bestiar pugui pasturar a l’interior del recinte de la central solar d’Anglesola. La cooperativa espera controlar així el creixement de vegetació sense haver d’utilitzar maquinària ni pesticides. Així mateix, vol oferir noves oportunitats al teixit econòmic i ramader del territori.

Fa anys que Bellpuig espera connectar plaques fotovoltaiques

■ El problema que s’ha trobat la central solar d’Anglesola no és un cas aïllat. A Bellpuig, l’ajuntament va instal·lar plaques solars a la teulada del pavelló poliesportiu el 2022 i encara no les ha pogut posar en marxa perquè estan pendents de tràmits amb Endesa Distribucion per connectar-les a la xarxa elèctrica. L’alcalde, Jordi Estiarte, va explicar que confien a poder aconseguir la connexió en els propers mesos. Va lamentar que la vida útil de la instal·lació és de 25 anys i tres ja s’han perdut a l’espera de la connexió a la xarxa elèctrica.