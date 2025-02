FGC contracta personal per rellevar Renfe en la línia de Manresa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ferrocarrils de la Generalidad (FGC) ha llançat la primera convocatòria de contractació de personal per a llocs de treball en l’operació de la futura línia de servei ferroviari entre Lleida i Terrassa per Cervera, que avui forma part del nucli de Rodalies de la capital de Ponent amb les línies RL3 i RL4 i que passaran a ser operades pel gestor català entre finals d’aquest any i principis del vinent.

La filial FGC Rail, que va publicar ahir una oferta per seleccionar tres supervisors, té previst activar més endavant la contractació d’una vintena de maquinistes i personal d’atenció al client.

Les funcions principals dels tres supervisors consistiran a organitzar i gestionar la cobertura del servei, coordinar i donar suport al personal assignat a les seues àrees de competència, garantir el correcte desenvolupament de tots els processos de producció, supervisiar i controlar els procediments interns i, a més, portar a terme el seguiment de l’estat del material i de les instal·lacions.

Els requisits per optar als llocs de treball inclouen disposar de la llicència i el diploma de maquinista o, en el seu defecte, d’un certificat de conducció de vehicles ferroviaris de categoria B, així com haver superat el batxillerat, un cicle formatiu de grau superior o un nivell educatiu similar i poder demostrar experiència en la conducció de trens en servei comercial.

Staedler està fabricant els quatre nous trens que Ferrocarrils preveu estrenar a la línia Lleida-Terrassa quan assumeixi el servei.

El túnel de Roda de Berà haurà d’obrir d’aquí a 11 dies

La companyia ferroviària Renfe preveu reobrir la circulació de trens pel túnel de Roda de Berà, entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, el proper 3 de març a les 15.00 hores, amb només un dia de retard sobre la previsió inicial, que marcava l’acabament d’aquests treballs per al diumenge 2. A partir d’aquesta data, la R14 assumirà via Reus les cinc connexions diàries per sentit entre Lleida i Barcelona, que circulen des de l’octubre per Valls com a conseqüència dels treballs a la galeria, la finalitat dels quals és equipar la via amb el tercer fil per permetre la circulació de combois d’ample europeu.

Les obres a Sant Vicenç de Calders provocaran la interrupció total de la circulació ferroviària durant el cap de setmana de l’1 i 2 de març, segons va explicar el director de Rodalies, Antoni Carmona. El tall del trànsit ferroviari en aquestes dates es deu a la necessitat d’efectuar una sèrie d’actuacions a l’equipament de software de Sant Vicenç de Calders.

Els tècnics de Renfe dedicaran el matí del 3 de març a fer proves per comprovar que el funcionament de la infraestructura sigui correcte abans de reprendre els serveis amb normalitat. Els viatges regionals seran objecte d’una nova programació a partir del mes de setembre.