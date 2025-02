Imputat un xef d'un conegut restaurant de la Noguera per assetjament sexual i laboral

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d’Instrucció número 2 de Balaguer ha imputat un xef d’un conegut restaurant d’un complex turístic de la Noguera com a presumpte autor dels delictes d’assetjament sexual i laboral després de la denúncia conjunta que van interposar set empleades de l’establiment el maig de l’any passat davant els Mossos d’Esquadra, segons ha pogut saber diari SEGRE.

La denúncia ja ha estat ratificada per totes les dones, que tenen entre 18 i 45 anys, davant del jutjat i està previst que en les properes setmanes declari l’investigat. L’advocat Enric Rubio, de Rubio Legal, que representa algunes de les denunciants, explica que “l’investigat és el cap de cuina i de manera continuada ha maltractat laboralment les treballadores i ha assetjat sexualment algunes de les empleades amb conductes i comentaris sexistes”. Algunes de les treballadores fa diversos mesos que estan de baixa mèdica per angoixa, ansietat i estrès.

Les denunciants van explicar davant del jutge que el presumpte assetjament sexual i laboral i l’abús d’autoritat es porta produint des de l’any 2022 i que l’empresa no ha fet res per solucionar-ho. “Aquesta negra no val per a res”, “subnormal”, “aquestes popes són de veritat o són de plàstic?, “romanesa de merda, si no t’ha cardat bé el teu marit, digues-m’ho que jo li ensenyo”, “el teu marit que me la llepi també”, “filla de puta”, “imbècil”, “balena”, “transsexual”, “grassa”, són algunes de les expressions que afirmen que els va dir.

També que van ser violentades en diferents ocasions amb frases com “ets una balena, un pou sense fons, ximple, inútil, només serveixes per fregar plats, no et vull veure al restaurant perquè no entres per la porta”, Estàs ben follada? Fes-me un petó que si no et tractaré malament”, “el dia que et facin fora trauré una botella de xampany, te la tiraré per sobre perquè semblis una foca i després trencaré la botella al teu cap” i “ets submisa o dominant?”, entre d’altres.

Les afectades expliquen que prèviament van denunciar internament la situació per la qual estaven passant i que els responsables del complex van emetre un informe en el qual van concloure que “conductes greus” que podien comportar disciplinàries a nivell laboral però que no existeix assetjament laboral ni sexual. “No van fer-hi res”, comenta Rubio, que ha sol·licitat que siguin imputats el director d’establiment, el representant sindical dels empleats i el màxim responsable de l’empresa per la “seua evident la participació directa, ja sigui com a còmplices, cooperadors o encobridors”.