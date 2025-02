Les estacions d’esquí de Lleida obren 292 quilòmetres de pistes i esperen més neu

Les estacions d’esquí alpí del Pirineu de Lleida compten aquest cap de setmana amb 292,6 quilòmetres de pistes obertes i es mantenen en xifres similars a les de la setmana passada, quan els quilòmetres esquiables ascendien a 295. Baqueira-Beret continua sent l’estació amb més pistes disponibles. En té un total de 100 que sumen 167 quilòmetres per a la pràctica de l’esport blanc. La segueix l’estació de l’Alta Ribagorça, Boí Taüll, amb 32 pistes i 32 quilòmetres esquiables. Al Pallars Sobirà, Port Ainé i Espot sumen gairebé 50 quilòmetres entre les dos i Port del Comte, al Solsonès, manté 25,6 quilòmetres en 20 pistes obertes. També Tavascan ofereix importants gruixos de neu i el total del seu domini esquiable és de 7 quilòmetres.

Els gruixos de neu es mantenen respecte als de la setmana passada i oscil·len entre els 40 i els 130 centímetres acumulats sobre les pistes. No obstant, les estacions lleidatanes esperen nevades aquest cap de setmana. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), fins diumenge podrien arribar a caure entre 5 i 15 centímetres de neu nova a les pistes de la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. A la resta de comarques lleidatanes, la pluja serà la protagonista. Les noves precipitacions hauran d’ajudar a incrementar la superfície esquiable i deixar els complexos en òptimes condicions de cara al cap de setmana que ve, quan la majoria preveu celebrar Carnaval.

Pel que fa a l’esquí nòrdic, tret de l’estació d’Aransa, a la Cerdanya, que té 10 quilòmetres esquibales, i Tuixent-la Vansa, a l’Alt Urgell, amb 25 quilòmetres, la resta mantenen els circuits i les rutes de raquetes i trineus, a més de les zones de debutants amb poc més d’un quilòmetre esquiable.

A Andorra, les estacions de Grandvalira Resorts afronten un cap de setmana amb gairebé el 100 per cent dels dominis oberts i 290 quilòmetres esquiables i gruixos de fins a 130 centímetres. Així mateix, les estacions de Pal Arinsal i Ordino Arcalís funcionen al 100% amb totes les pistes i les instal·lacions obertes, amb més de 93 quilòmetres per gaudir de l’esport blanc, entre els 63 quilòmetres de Pal Arinsal, que disposen de gruixos de fins a 90 centímetres, a més de les àrees freeride i els trenta quilòmetres d’Ordino.

Jornades de neu i diversió al Betula Freestyle

L’estació d’esquí de Port Ainé acull aquest cap de setmana el Betula Freestyle, amb els campionats de Catalunya Open & Minifreestyliers. Betula és una competició que es va iniciar la temporada 2015-2016. Al principi estava dirigida als més petits, organitzada per l’Associació Esportiva Pallars, juntament amb la FCEH. Avui dia s’ha convertit en una prova referent en l’àmbit del freestyle federat, tant en l’àmbit autonòmic i estatal com en l’internacional. Dissabte està prevista la competició de Miniriders durant el matí en les categories U7-U9-U11-U13. Paral·lelament, hi haurà els entrenaments oficials de les categories U13-U15-U17 i ABS. A partir del migdia i fins a les 3 de la tarda se celebrarà la Botifarrada a l’snowpark i un berenar al pavelló de Sort, en què també se celebraran activitats com skate, rollers, escalada i equilibri i la recaptació serà per als alumnes de quart d’ESO de l’Institut Hug Roger.

Per un altre costat, diumenge al matí se celebraran els campionats de Catalunya & Open Betula que s’iniciaran amb les categories U13-U15-U17-ABS, en la línia roja. L’snowpark serà lliure per als miniriders, en les línies verda i blava.