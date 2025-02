Promotors reprenen almenys quatre edificis a mig construir a Balaguer

Empreses privades i promotors han recuperat almenys quatre edificis d’habitatges a mig construir que feia anys que estaven paralitzats i fins i tot abandonats a Balaguer. Entre tots sumarien gairebé un centenar de pisos. Alguna d’aquestes estructures pertanyia a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (més coneguda com Sareb o banc dolent) i va quedar paralitzada després de la crisi immobiliària del 2008, com l’edifici amb mig centenar pisos del carrer Urgell, al costat del pavelló municipal 1 d’Octubre, que ha estat adquirit recentment.

Un altre dels edificis comprats per una empresa privada és el de l’avinguda Francesc Macià, davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra, on ja s’estan enllestint les obres de més d’una vintena d’habitatges i, segons els promotors, s’han tancat la majoria de les vendes. Els altres dos edificis es troben al carrer Girona, a prop de la variant de la C-26, amb una desena d’habitatges, i un altre al carrer Almatà, a prop de l’estació de tren de la capital de la Noguera, on ja s’estan completant els treballs per posar-los al mercat.

L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va explicar que la Paeria va sol·licitar a la Sareb una llista dels immobles que té actualment a la capital i entre ells en constaven alguns d’aquests edificis que ja han estat adquirits i fins i tot amb obres ja acabades. Va afegir que la Paeria no podia assumir l’adquisició d’aquests edificis. “Era inassumible malgrat que al cap de pocs dies ens van informar que alguns havien estat venuts”.

El consistori tenia constància d’almenys mitja dotzena d’edificis d’habitatges inacabats, entre blocs de pisos i cases unifamiliars, que requerien adaptacions a la nova normativa sobre construcció.

La Paeria ha cedit dos solars públics a la Generalitat per a la construcció de pisos socials. Es tracta d’una parcel·la urbana al carrer Almatà de 800 metres quadrats i una altra al carrer Josep Maria de Porcioles de gairebé 900 metres quadrats. Segons la primera edil, disposar de més habitatge a la capital és una prioritat i una necessitat i “confiem que la Generalitat opti per Balaguer per construir habitatges assequibles de lloguer”.