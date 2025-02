Roba una bossa al pàrquing d’un súper de Tàrrega

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos van detenir dimecres a Tàrrega una jove de 19 anys acusada de robar la bossa a una dona al pàrquing d’un supermercat de la capital de l’Urgell. Els fets van tenir lloc al migdia, quan una patrulla va donar l’alto a un cotxe i van identificar els ocupants, un conductor i dos dones. Van comprovar que l’home tenia més d’una trentena d’antecedents i li constava una ordre d’ingrés a la presó. A les dones també els constaven antecedents per robatoris. Al revisar el cotxe, van trobar dos bosses amb roba per estrenar i altres objectes, unes tisores i un imant –eines per retirar les alarmes de seguretat de les peces–.

Davant d’això, van detenir l’home i els tres van ser portats a la comissaria de Cervera. Van esbrinar que una dona havia denunciat a Tàrrega que li havien robat la bossa quan carregava la compra al cotxe al pàrquing d’un supermercat. La descripció facilitada de l’autora coincidia amb una de les ocupants del vehicle i la van detenir.

Es tracta de persones de nacionalitat cubana que procedeixen de l’àrea metropolitana de Barcelona i que són especialistes en aquests robatoris.