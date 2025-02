Excursionistes vestits com a començaments del segle XX a la Vall Fosca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Divuit persones vestides amb roba i material de muntanya de principis del segle XX van participar ahir en una excursió que recrea l’alpinisme d’aquella època. L’organitzador, Albert Sangenís, va explicar que van recórrer des de la Torre de Capdella al Pontet de Rus, on van preparar un dinar. Portaven raquetes antigues, que no van poder utilitzar per falta de neu. No obstant, va destacar la satisfacció de tots els participants.