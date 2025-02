Èxit del taller de mindfulness per a la salut mental

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup d’Activistes per la Salut Mental de Tàrrega va organitzar un taller de mindfulness dijous passat que va penjar el cartell de complet. Es tracta de tècniques per afavorir la salut mental, tenint en compte que aquesta pràctica de meditació ajuda a combatre l’estrès i l’ansietat centrant la persona en el moment actual, sense preocupar-se pel passat o el futur. El taller el va impartir a la biblioteca Germanes Güell l’instructor i formador Ismael Clavero. Aïda Fontova i Irene Costa, del Grup d’Activistes per la Salut Mental, van explicar que “va ser una activitat oberta a la ciutadania per oferir eines per cuidar la nostra salut mental”. Van destacar que un dels seus objectius és “lluitar contra l’estigma de la salut mental”.

En un altre ordre de coses, el Servei d’Atenció a les Famílies (SAF) de Quàlia organitza per al 6 de març la xarrada Les llavors d’una sana autoestima, a càrrec d’Eva Bach, pedagoga, escriptora i especialista en educació emocional. La sessió busca, a partir de vint contes, proporcionar recursos pràctics a les famílies i als professionals de l’educació per fomentar una autoestima saludable en nens.