Més de 2.600 alumnes del Pirineu participen en la 12a edició de l'Esport Blanc Escolar

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d’Esports de la Generalitat augmentarà fins als 850.000 euros els ajuts per al desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar (EBE). Es tracta d'un increment de 175.000 euros respecte el curs passat, el qual beneficiarà els consells esportius i els consells comarcals del Pirineu implicats en l’execució d’aquesta iniciativa del Govern que fomenta els esports de neu entre l’alumnat de 3r i 4t de primària de les comarques pirinenques. En aquesta dotzena edició hi participen 2.623 alumnes de 62 centres públics i concertats, els quals practiquen entre sis i vuit sessions d'esquí alpí, esquí de fons i surf de neu durant el segon trimestre i dins l'horari lectiu.

El conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha visitat la sessió de surf de neu del programa que han fet 37 alumnes de 4t de primària l’Escola Albert Vives de la Seu d’Urgell a l’estació de Masella. Després de compartir la jornada amb els joves esquiadors, s’ha reunit a la veïna estació de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb els agents que fan possible l’EBE, un programa impulsat conjuntament pel Departament d’Esports i el Departament d’Educació i Formació Professional.

Álvarez ha explicat que l'augment de l'ajut està vinculat a l’actualització de l’import dels mòduls subvencionables, que respon a l’objectiu de “continuar impulsant l’EBE a les comarques del Pirineu en el marc de les polítiques del Departament de promoció de l’esport escolar com a àmbit clau dins el projecte Esport360”, ha apuntat el conseller.

“Apostem per facilitar l’accés a l’activitat física i l’esport al llarg de tot el cicle de vida amb una visió del tot transversal. I fer-ho en àmbits com l’educació o la salut, i en els diferents espais i entorns aptes per a la pràctica esportiva, com són, en aquest cas, les diferents estacions d’esquí”, ha afegit Berni Álvarez.

El titular del Departament d’Esports ha subratllat que aquest programa d’esport escolar no només acosta els esports d’hivern als més petits, de manera que s’amplia la base d’aquestes disciplines, sinó que també “afavoreix l’economia de les comarques del Pirineu i la indústria de la neu”, a la vegada que “impulsa la formació i l’ocupació dels tècnics d’esquí”.

Durant la reunió a la Molina amb representants de diverses entitats i institucions vinculades al projecte, en la qual estava acompanyat del secretari general del Departament d’Esports, Abel Garcia, el conseller d’Esports els ha agraït “la dedicació i esforç”, que han convertit el programa en “un repte assolible i d’èxit”.

Des del primer curs 2013-2014 i comptant l’actual, uns 11.000 nens i nenes del Pirineu hauran pogut practicar aquests esports gràcies al projecte, que s’emmarca en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya. Els objectius de l’EBE són impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern en la població infantil de les comarques pirinenques, així com educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del personal docent dels centres educatius i dels tècnics d’esport.