Uns 80 participants en la segona Marxa Ciclista inclusiva del Club Alba

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 80 ciclistes van desafiar dissabte la pluja per participar en la segona edició de la Marxa Ciclista en memòria de Violant Amorós organitzada pel Club Esportiu Alba de Tàrrega, que es va completar amb el tercer Campionat Territorial de Ciclisme a Lleida de la Federació ACELL. Des de l’organització, Anna Balp i Jordi Garriga es van mostrar molt satisfets amb la bona resposta dels participants. Garriga va explicar que “en el campionat de la Federació ACELL han participat més de trenta ciclistes i entre les dos activitats sumem vuitanta persones que pedalem en una activitat esportiva i inclusiva oberta i adaptada a tota la ciutadania, que és un dels principals reptes del Club Alba”. Per la seua part, Balp va destacar que “es tracta d’una activitat especial perquè pretenem rendir homenatge i memòria a Violant Amorós, companya d’Alba que va morir i que va ser una de les impulsores del ciclisme al club”.

La marxa ciclista portava per lema Pedalem per la inclusió! i constava d’un recorregut de 10 quilòmetres per l’entorn de Tàrrega, assequible per a totes les edats i nivells. L’objectiu final era oferir una activitat física per gaudir de la pràctica del ciclisme, un esport molt consolidat al Club Alba i a Tàrrega.