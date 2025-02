Una finca d’Ivars de Noguera, amb cables de fibra òptica a terra des de fa tres anys

“Des de fa tres anys treballo amb 100 metres de cablatge de la fibra òptica tirat a la meua finca de préssecs sense que ningú hagi vingut a plantar els pals i restablir l’estesa aèria per garantir un millor servei de la banda ampla que arriba al poble.” Així ho explica l’agricultor Ramon Gasol, d’Ivars de Noguera, que cada dia ha d’evitar mentre llaura els cables de la banda ampla d’Ivars que creuen de punta a punta una de les seues finques agrícoles, a mig quilòmetre de la localitat.

“Estem cansats de trucar i advertir que els pals continuen tirats igual que els cables i tot i així ningú ens contesta ni atén les nostres reclamacions perquè de moment el servei funciona i les prestacions són les correctes.”

Va explicar que fa poc més d’un any va tallar per error un dels tres cables (dos pertanyen a la companyia Movistar i l’altre, a l’operadora Adamo), i part del municipi d’Ivars i d’Alfarràs es van quedar sense connexió. “El més curiós de tot és que van venir tècnics d’Adamo a reparar l’avaria i no van plantar els pals per la qual cosa l’estesa de la fibra segueix tirada a terra de la finca”, va explicar.

Des del consistori d’Ivars de Noguera van advertir que també han reclamat a Movistar la millora de la instal·lació ja que “només pot ocasionar problemes més greus”. L’alcalde, Josep Magrí, va afegir que malgrat que la instal·lació és pèssima, els veïns del municipi disposen de fibra i en poques ocasions es registren avaries que deixin sense cobertura els veïns de la localitat. “Hem sol·licitat una millora de la instal·lació ja que aquesta estructura no està preparada i el pagès no té per què tenir els cables tirats a la seua finca ni és responsabilitat d’ell aguantar aquesta situació.”

A més, una part dels cables també envaeixen un tram del camí i després de tant de temps ja han quedat enterrats per la terra i el pas de vehicles. “És una autèntica vergonya viure aquesta situació any rere any.” La banda ampla arriba a Ivars de Noguera de manera aèria a través de pals des d’Alfarràs i culmina en aquesta localitat de la Noguera.

Ramon Gasol va explicar que des que es va trobar el pal caigut fa tres anys fins a l’actualitat ha arrancat els fruiters vells de la parcel·la i ha tornat a plantar presseguers una altra vegada, i “tot ho hem fet amb els cables pel mig i intentant no malmetre la infraestructura per no causar cap avaria”.

Per la seua banda, fonts de Movistar van assenyalar que estudiaran les mesures necessàries per reparar aquesta incidència i millorar l’estructura de la línia de banda ampla.

❘ Lleida ❘ El departament de Drets Socials i Inclusió posa en marxa un nou punt Òmnia al Sobirà. Aquesta iniciativa, pionera a la comarca i el segon punt itinerant a la Xarxa Òmnia, té per objectiu combatre les bretxes digitals i socials en territoris rurals amb accés limitat a recursos de capacitació digital i dinamització comunitària.

El nou punt oferirà serveis als municipis de Rialp, Sort, Llavorsí, la Vall de Cardós i Esterri d’Àneu, on va començar a funcionar ahir. Amb aquest nou servei itinerant, la Generalitat reafirma la seua aposta per reduir les desigualtats socials i territorials, garantint que qualsevol persona, independentment del seu lloc de residència, pugui accedir a formació digital i acompanyament personalitzat. La iniciativa no només permet combatre la fractura digital, sinó que també contribueix a la dinamització social i econòmica d’aquests territoris, oferint noves oportunitats per al seu desenvolupament.

El nou punt compta amb una programació adaptada a les necessitats de cada municipi i una metodologia basada en la participació i l’acció comunitària. Així, aquesta acció s’emmarca en la voluntat del Govern de millorar les condicions de vida en territoris que poden estar afectats per la despoblació, la falta de serveis o el risc d’exclusió social derivat de la solitud no desitjada.

L’experiència prèvia amb el Punt Òmnia Itinerant del Tarragonès el 2024 va demostrar l’eficàcia d’aquesta metodologia, facilitant l’accés a recursos digitals i potenciant el teixit comunitari.

El Govern crearà enguany una taula de connectivitat i serveis

Les greus incidències registrades l’any passat a la Val d’Aran, el Sobirà, l’Alta Ribagorça i el Jussà, sense línies de telèfon ni accés a la xarxa en el moment àlgid de la campanya turística de Nadal, va portar a una cimera entre representants de la Generalitat, d’associacions de municipis i de companyies de telecomunicacions per acordar mesures davant d’incidències i òrgans de seguiment.

Es va pactar que aquest any es constituirà la Taula de Connectivitat i Serveis de Telecomunicacions, que s’haurà de reunir de forma periòdica amb representants de la Generalitat, els ens locals i les operadores. Així mateix, aquests tres actors estaran també presents en un futur comitè tècnic de seguiment de les incidències en la telefonia i la connexió a internet. Segons fonts de la conselleria de Presidència, l’objectiu és “facilitar una gestió ràpida, una comunicació transparent i una reacció àgil de les empreses davant d’avaries”.