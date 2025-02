Absolt d’abusar de la filla i la fillastra, de 6 i 9 anys

Publicat per Albert Guerrero Periodista REDACCIÓN Lleida Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha condemnat a nou mesos de presó un veí de Lleida per un delicte de maltractament en l’àmbit familiar, concretament, la seua fillastra, que en aquell moment tenia nou anys. L’home estava també acusat d’abusar sexualment i de maltractar de manera reiterada la seua filla de –llavors– sis anys, a més de la fillastra, per la qual cosa la Fiscalia sol·licitava una condemna de 10 anys i mig de presó i 10 anys de llibertat vigilada. Finalment, l’Audiència l’ha absolt dels delictes de maltractament habitual i d’abús sexual a menors, a l’aplicar el principi d’in dubio pro reo −en cas de dubte es resol a favor de l’acusat− per falta de prou proves de càrrec.

Segons la sentència, que va sortir a començaments de febrer i que no es va fer ferma fins aquesta setmana, l’Audiència tan sols ha considerat provada una única agressió produïda el desembre del 2008, quan l’acusat va clavar cops a una de les denunciants. El tribunal conclou que es tracta d’un episodi aïllat i no d’un patró de conducta continuat.

L’home, que està empresonat i que va ser condemnat als anys 2016 i 2017 per maltractar la seua parella i mare de les nenes, va negar les acusacions durant el judici, celebrat el passat 16 de gener a l’Audiència de Lleida, i en el qual el seu advocat defensor, Xavier Segura Minguella, demanava l’absolució. Així mateix, l’acusat va afirmar durant la vista que les nenes havien estat manipulades per la seua mare. El cas es va destapar el 2021 quan la filla comuna va explicar a la seua mare que el seu pare –ja estaven separats– li feia tocaments als genitals quan la dutxava durant el règim de visites que ella tenia. La dona va portar la nena al CAP i, posteriorment, va ser derivada a l’Arnau de Vilanova, que va activar el protocol que hi ha per a aquest tipus de casos. Això també va propiciar que la seua germana gran, que actualment té 25 anys, expliqués que també els havia patit quan era petita, l’any 2009, però la sentència diu que aquests abusos no s’han demostrat i l’absol d’aquests càrrecs.