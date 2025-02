Un xoc entre un cotxe i un tren en un pas a nivell sense barreres a Bellpuig talla la línia de Manresa

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Un tren i un vehicle han col·lidit aquest matí en un pas a nivell sense barreres a Bellpuig , a la comarca de l'Urgell. L'accident no ha causat ferits, segons han confirmat fonts dels serveis d'emergències, tot i l'aparatositat de l'accident després que el comboi impactés contra el lateral del seu vehicle.

El sinistre ha provocat la mobilització d'una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació de la guàrdia municipal i dos equips de Bombers de la Generalitat. Els serveis d'emergència han acudit ràpidament al lloc per atendre la situació i garantir la seguretat a la zona.

Afectacions en el servei ferroviari

Com a conseqüència de l'accident, la circulació ferroviària a la línia ha quedat temporalment interrompuda. Renfe ha establert un servei alternatiu de transport per carretera entre les estacions de Mollerussa i Tàrrega per minimitzar les afectacions als viatgers mentre es realitzen les tasques de retirada del vehicle i es comprova l'estat de la infraestructura.

Circumstàncies de l'accident

El tren circulava en direcció Mollerussa quan ha impactat, per causes que s'investiguen, amb el turisme, que provenia d'un camí rural i intentava creuar cap al nucli urbà de Bellpuig. L'impacte s'ha produït a la part lateral del vehicle, concretament a la zona del conductor, sense provocar més danys que els materials.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes exactes de l'incident en aquest pas a nivell sense barreres, on la senyalització és l'única mesura preventiva existent.