Un vehicle bolcat a Bellpuig a causa d'una topada lateral

Bellpuig va ser ahir escenari d'un accident de trànsit que, afortunadament, no va deixat ferits de gravetat. Segons testimonis presencials, el sinistre s'ha produït al carrer Isabel de Casanovas, quan un vehicle que circulava a una velocitat excessiva, ha impactat lateralment contra un altre cotxe que sortia d'un aparcament proper.

L'impacte ha estat tant important que ha provocat que el vehicle de color negre bolqués aparatosament, quedant cap per avall enmig de la calçada. Els ocupants han pogut sortir pel seu propi peu abans de l'arribada dels serveis d'emergència, que han procedit a la senyalització de la zona i a la retirada dels vehicles afectats.

Gràcies a la ràpida intervenció dels bombers i el personal sanitari, s'ha pogut confirmar que no hi ha hagut ferits de consideració, més enllà d'algun cop lleu fruit de l'ensurt. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de l'atestat i de la investigació de les causes de l'accident, tot i que els indicis apunten a un excés de velocitat per part del conductor del turisme bolcat.