El canvi de comarca embussa els serveis municipals

Fa més d’un any i mig que Torà i Biosca van passar a formar part del Solsonès i encara no s’han pogut traspassar tots els serveis. Està sent un procés llarg i complex. Els alcaldes reclamen a la direcció general d’Administració Local que agilitzi el traspàs de competències. “Tot és molt lent i no ens informen, no hi ha comunicació”, lamenta Isabel Torres, alcaldessa de Torà.

El Solsonès ja exerceix les competències en temes d’Educació, Sanitat i Turisme. L’agost de l’any passat va assumir els Serveis d’Assistència Tècnica (SAT), que inclouen els arquitectes, els enginyers, els secretaris i els interventors.

Els alcaldes critiquen que cap dels consells comarcals no els va informar que el gener d’aquest any es faria efectiu el traspàs del servei d’informàtica, de la qual cosa, segons l’alcaldessa de Torà, se’n van adonar la setmana passada, quan van tenir problemes per publicar els sobres d’unes licitacions. El Solsonès no presta un servei d’informàtica tan ampli com la Segarra, sinó que només dona suport en temes d’AOC (Administració Oberta de Catalunya), per la qual cosa hauran de contractar un servei extern per cobrir les seues necessitats.

El consell comarcal del Solsonès va demanar disculpes als consistoris per la falta de comunicació. El de la Segarra s’ha compromès a traspassar el manteniment informàtic.

“Ens tallen els serveis quan encara no està el traspàs fet. Estem paralitzats. I n’acaba pagant les conseqüències el ciutadà”, diu Torres.

Per la seua part, l’alcalde de Biosca, Josep Puig, exposa que es van trobar una situació similar amb l’àrea tècnica. “Vam estar tres mesos sense secretari ni arquitecte”, assegura. A Torà van haver de contractar un arquitecte extern per agilitzar els expedients.

Encara queden per transferir les àrees de Serveis Socials, Joventut i Igualtat i Feminismes, que probablement no es faran efectius, fins al 2026 o fins i tot 2027 al dependre de convenis amb la Generaliat. La Segarra continuarà assumint la recollida de residus fins que acabi el contracte amb l’actual empresa l’abril del 2026.

“Tenim una valoració molt negativa de com s’està fent”

Des del consell comarcal de la Segarra critiquen la lentitud que està mostrant la Generalitat en el procés d’incorporació al Solsonès dels municipis de Torà i Biosca. El president de la institució segarrenca, Ramon Augé, va explicar que fa temps que estan reclamant la celebració de més reunions.

L’última per tractar la transferència d’una àrea com Serveis Socials, fonamental en una zona amb la població envellida, va tenir lloc el 26 de juliol de l’any passat. “Fem una valoració molt negativa de com s’està fent”, va assenyalar en aquest sentit Augé, que considera que, excepte en el cas dels residus, resulta de “sentit comú” que la majoria de serveis s’haurien d’haver traspassat el gener del passat 2024. “No és lògic, és incomprensible”, va afirmar Augé.