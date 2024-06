Torà i Biosca reclamen a la Segarra que els presti els serveis que els pertoca: "Sembla que els fem nosa"

detail.info.publicated acn

Els alcaldes de Torà i Biosca han fet una roda de premsa conjunta aquest dimarts per demanar al Consell Comarcal de la Segarra que els segueixi prestant els serveis que els pertoca. Fa un any que el Parlament va aprovar la llei perquè els dos municipis passessin a formar part del Solsonès, però encara hi ha serveis que estan pendents de traspassar. "Sabíem que era un procés lent, però demanem a la Direcció General d'Administració Local que agilitzi el procés", ha demanat Isabel Torres, alcaldessa de Torà. De la seva banda, Josep Puig, alcalde de Biosca, ha criticat que des de la Segarra els estan retallant serveis: "Ens sentim com si els fem nosa". "En algun servei ens tracten diferent als altres municipis i això genera crispació", ha dit.

Els ajuntaments de Torà i Biosca han criticat que estan patint una "diferència de tracte" en relació amb els altres municipis de la Segarra. "Sembla que fem nosa a la Segarra. Estem dolguts perquè tenen unes obligacions amb nosaltres i, en canvi, no ens tracten com els 19 municipis restants", ha lamentat el batlle de Biosca, Josep Puig. Fa un any que es va oficialitzar el traspàs dels dos municipis al Solsonès, però encara hi ha molts serveis pendents de traspassar. "Fins que això no faci efectiu, la Segarra ens ha de continuar prestant els serveis", han reclamat els dos alcaldes.

En aquest sentit, han posat d'exemple que estan notant diferències de tracte en qüestions com els serveis socials, els serveis informàtics o qüestions tècniques com els arquitectes que provoquen "un retard molt important en la gestió dels expedients". Sobre els serveis socials, critiquen que no estan reben les hores que hi ha estipulades "malgrat que el Consell està cobrant per prestar aquest servei". "Ens han deixat penjats i ens han d'oferir el servei sí o sí", ha expressat l'alcaldessa de Torà.

Els alcaldes consideren que qui té la clau de volta és la Direcció General d'Administració Local (DGAL) i, per això, li reclamen que mogui fitxa. Creuen que és important "agilitzar" el procés de traspàs de tots els serveis al Solsonès per evitar "generar situacions violentes". "Som conscients que seria un procés llarg, que no seria d'avui per demà, però cal agilitzar aquesta situació i posar una data al traspàs", han demanat els batlles.

Tots dos també han volgut aclarir que no tenen res en contra de la comarca de la Segarra, sinó que el principal motiu per demanar el canvi de comarca va ser per accedir a les subvencions que rep el Solsonès per ser considerada una comarca de muntanya. "La Segarra no ens podia oferir uns certes beneficis i subvencions i, per això, vam demanar canviar-nos", ha recordat l'alcaldessa de Torà. "Jo ho comparo amb el cas particular d'una casa quan necessita bellugar-se per tirar endavant i ajudar a la família. Doncs els dos municipis hem fet el mateix. Intentar buscar a on podíem tenir millor benefici per a tots els ciutadans de Torà i Biosca", ha conclòs.