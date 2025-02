La Generalitat doblarà la taxa turística i el sector s’hi oposa a l’augmentar costos

La Generalitat preveu doblar l’import de la taxa turística, en el marc d’un acord amb el grup parlamentari dels comuns que preveu dedicar el 25% de la recaptació a polítiques d’habitatge. Aquesta mesura ha provocat el rebuig del sector turístic de tot Catalunya, i el de Lleida no és una excepció: la Federació d’Hosteleria, el Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran i Pimec Turisme van expressar ahir la seua preocupació al considerar que suposarà un increment dels costos, que farà que les empreses de les comarques lleidatanes perdin competitivitat davant les d’altres destinacions d’interior en les quals no s’aplica aquest gravamen.

La recaptació per la taxa turística a Lleida és d’1,9 milions d’euros a l’any. En el conjunt de Catalunya ascendeix a més de 90 milions. La paguen els turistes per cada nit que pernocten en allotjaments reglats, com hotels, cases rurals, càmpings o pisos turístics. És de 0,60 euros per nit per a la majoria d’establiments, si bé s’eleva a un euro en pisos turístics, a 1,20 en hotels de quatre estrelles i a 3 euros en els de cinc. Les empreses turístiques recapten aquest gravamen, que fins ara s’havia de reinvertir íntegrament en promoció d’aquest sector i accions per afavorir el seu desenvolupament. A banda de doblar la taxa, l’acord entre Govern i comuns obre la porta que ajuntaments puguin afegir un recàrrec de fins a 4 euros.

“No estem gens contents”, va afirmar el president de la Federació d’Hosteleria, Josep Castellarnau, que va valorar que augmentar la taxa suposa un impacte per al sector “en la línia de flotació dels marges”. “Aquesta era una taxa que va sorgir gràcies a l’hostaleria, vèiem bé generar uns ingressos per a la promoció del sector”, va dir Castellarnau, que considera que augmentar el gravamen per a altres finalitats forma part d’una “criminalització” del turisme, que s’ha culpabilitzat en ocasions de problemes com l’escassetat d’habitatge.

El president del Grèmi d’Ostalaria, Carlos Sigüenza, va destacar que apujar la taxa “ens fa perdre competitivitat” i va subratllar que la majoria de visitants de Lleida procedeixen de la resta de Catalunya i d’Espanya. “Al turista nacional cada vegada li costa més diners fer turisme al país”, va advertir, i va lamentar que les empreses turístiques recaptin la taxa però no participin en les decisions sobre com s’utilitza. El president de PIMEC Turisme, Carlos Rabaneda, va afegir que l’augment de la taxa se suma a l’alta pressió fiscal i a la resta de costos empresarials. L’entitat creu que perjudicarà la viabilitat de les empreses.

Una recaptació anual que voreja ara els dos milions d’euros

Els establiments turístics de Lleida han recaptat per a la Generalitat nou milions d’euros en concepte de taxa turística els últims cinc anys. Així es desprèn d’una resposta parlamentària recent de la consellera d’Economia, Alícia Romero, a una pregunta de la CUP. Durant els últims tres anys la recaptació s’ha estabilitzat en 1,9 milions d’euros anuals, una xifra que supera els 1,3 milions del 2019, l’últim any abans de la pandèmia de la covid-19.

Les comarques lleidatanes són les que menys recapten en concepte de taxa turística de Catalunya, on aquest gravamen va suposar l’any passat un total de 93,2 milions d’euros. D’aquesta xifra, 63,2 milions corresponen a Barcelona, 15,3 milions a Girona i 12,6 milions a Tarragona, davant dels 1,9 milions de Lleida. La recaptació nodreix el Fons per al Foment del Turisme de la Generalitat, que finança des d’accions de promoció de l’oferta turística de tot Catalunya fins al desenvolupament d’infraestructures i altres obres en destinacions turístiques. L’acord entre el Govern de la Generalitat i els comuns planteja ara donar un ús diferent a aquests fons, al destinar un 25% a polítiques d’habitatge. L’escassetat de pisos i cases de lloguer a preus assequibles a les principals destinacions turístiques, especialment a Aran, s’ha vinculat els últims anys al ràpid creixement dels pisos turístics. N’hi ha més de 4.600 a la província, dels quals més de 1.600 són a la Val d’Aran.En la majoria dels hotels, càmpings i cases rurals lleidatanes la taxa és de 0,60 euros per nit, mentre que en pisos turístics ascendeix un euro. Només hi ha 35 hotels de 4 estrelles a les comarques lleidatanes en les quals aquest gravamen s’eleva a 1,30 euros i només hi ha cinc hotels de cinc estrelles a tota la província on la taxa és de tres euros per nit.

Més impostos per als grans propietaris per vendre habitatges

El Govern de la Generalitat i els comuns han acordat també una reforma de l’impost de transmissions patrimonials, que establirà un tipus impositiu més alt per als grans propietaris per la venda d’habitatges i també per vendre edificis sencers de pisos. Aquestes operacions estaran gravades amb un vint per cent, davant d’una forquilla d’entre el deu i el tretze per cent per a la resta de transmissions de patrimoni. D’altra banda, també està previst eliminar les bonificacions per a les empreses immobiliàries en la transmissió d’habitatges, cosa que haurà de suposar uns ingressos de 200 milions per a l’erari públic.