Vielha negocia amb Defensa donar ús al solar de la caserna

L’ajuntament de Vielha i el ministeri de Defensa estan negociant un nou conveni que substitueixi el del 2002 (caducat) per desenvolupar el solar de l’antiga caserna, un espai de 3.025 m² que s’utilitza com a aparcament i que des d’aleshores ha estat subhastat sense èxit en una vintena d’ocasions i el preu de sortida del qual ha anat minvant de 15,6 a 6,3 milions d’euros.

Les converses van ser confirmades per Defensa, en una resposta parlamentària a la senadora d’ERC Sara Bailac, i per l’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, que va explicar que “al final l’objectiu és desenvolupar el solar”. La finalitat, va assenyalar el ministeri, consisteix a “arribar a un acord que permeti a l’ajuntament l’adquisició de la propietat”, que ara és proindivisa (90% militar i 10% municipal però no segmentable), per tramitar el nou projecte.

Els anteriors contemplaven la construcció de 90 habitatges el promotor dels quals urbanitzaria la zona i construiria alguns equipaments, encara que el preu de sortida, marcat per Defensa, sempre va resultar excessiu. Avui el m² residencial s’ofereix a Vielha per entre 500 i 2.000 euros.

El consistori, que treballa amb l’horitzó temporal d’aquest mandat per tancar la tramitació del nou projecte, tractarà en el primer ple el nou conveni, que ha de contemplar les condicions de venda i d’execució.

D’altra banda, el grup municipal d’Amassa-AM reclama dedicar el solar a “ampliar l’espai públic d’equipaments i fins i tot a la construcció d’habitatge assequible”. “Esperem que sigui aquesta la referència de l’ajuntament per al solar”, van afegir, encara que “sospitem que tornaran a prevaler els interessos especulatius i de negoci immobiliari”.

El Palai de Gèu bat marques amb 1.700 usuaris

El Palai de Gèu de Vielha està assolint els registres d’utilització més alts dels seus més de trenta anys d’història, amb unes xifres de 1.182 abonats i 518 usuaris de les diferents àrees, segons va informar l’ajuntament de la capital aranesa. El Palai l’utilitzen veïns, entitats i esportistes professionals.