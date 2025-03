Una jove parella es llança al canal de Seròs a Lleida per rescatar el seu gos

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Una jove parella va ser auxiliada aquest diumenge al matí pels serveis d’emergències després que es llancessin al canal de Seròs al seu pas per Lleida per rescatar el seu gos, que havia caigut a l’aigua. L’avís es va rebre poc després de les 11.30 hores, quan una persona va alertar que una parella era a l’interior del canal a l’altura de la partida Pla de Lleida. Els joves, tots dos de 21 anys, es trobaven passejant amb el seu gos per aquesta zona quan l’animal va caure al canal. Els propietaris, veïns de Lleida, no van dubtar a tirar-se a l’aigua per rescatar-lo.

Immediatament fins al lloc de l’incident es van traslladar diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La parella va poder ser rescatada del canal pels Bombers, segons van informar fonts policials. Una ambulància va evacuar els joves a l’Arnau de Vilanova, ja que presentaven símptomes d’hipotèrmia. El gos, que també va ser rescatat en bon estat, es va quedar a càrrec d’un familiar.

D’altra banda, una sortida de via d’un turisme a l’A-2 a Granyanella, amb dos persones ferides lleus, va obligar a tallar un carril, la qual cosa va causar retencions. A més, a la C-28 es va alertar d’una roca que ocupava un carril arran d’una esllavissada al municipi d’Alt Àneu.