Detingut amb droga per valor de 10.000 euros amagada en uns recolzacaps

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous un home de 44 anys per tràfic de drogues a Cervera, l’habitatge del qual va ser escorcollat divendres, com va avançar SEGRE, al carrer Guinedilda. L’arrest es va fer després de detectar una transacció de drogues en ple carrer. Al vehicle de l’arrest, els agents van trobar amagats als recolzacaps dels seients, modificats per a això, 9 embolcalls amb un total de 44,5 grams de cocaïna, 3.935 euros i una bàscula de precisió petita. Al seu habitatge van trobar una altra bàscula, 1.950 grams de substància per tallar la droga, dos embolcalls amb 7,50 grams de cocaïna i els dos recolzacaps originals del vehicle del detingut. La droga decomissada a l’interior del vehicle i del domicili, segons l’Oficina Nacional d’Estupefaents de la Secretaria d’Estat del ministeri de l’Interior, podria ascendir a uns 10.000 euros. El detingut, amb antecedents, va passar a disposició del Jutjat en funcions de guàrdia de Cervera. En l’operatiu van participar efectius dels ARRO, USC Cervera i la Unitat Canina.