El turisme de Lleida registra la campanya de més afluència hivernal des que hi ha dades

Les estacions d’esquí, com la d’Espot, són un dels principals reclams turístics de Lleida. - FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

El sector turístic lleidatà encara la que sembla que serà la millor temporada d’hivern pel que fa a afluència de visitants, segons indiquen les dades sobre ocupació que ha fet públiques l’INE (Institut Nacional d’Estadística).

Segons aquesta font, en els mesos de desembre i gener van passar pels allotjaments reglats de la demarcació un total de 213.202 visitants, una xifra que supera per només 600 usuaris els 212.584 del mateix període de l’any passat.

Aquest registre consolida per sobre dels 200.000 visitants la xifra d’aquells dos mesos, assolida d’una manera ajustada per primera vegada l’hivern del 2019 al 2020, en els mesos anteriors a la declaració oficial de la pandèmia, i que s’ha anat repetint, cada vegada amb més folgança, a partir de la campanya hivernal del 2021 al 2022.

En els últims vuit anys, el creixement de la demanda en aquells dos primers mesos de la temporada d’hivern ha estat del 34%, una progressió que apunta al desplegament d’accions exitoses de fidelització per retenir els usuaris que van començar a visitar la demarcació de Lleida amb l’auge del turisme d’interior desencadenat a recer de la pandèmia.

Així, els 200.873 usuaris dels mesos previs al confinament creixien un escàs 0,35% durant l’hivern del 2021 al 2022, el primer amb relaxació de les restriccions de mobilitat, una xifra que venia a consolidar l’enlairament del 14,3% assolit l’any anterior.

El gruix dels usuaris d’establiments reglats en els passats mesos de desembre i gener es va allotjar en hotels, que van absorbir un 80% de la demanda amb 171.397 usuaris i un creixement del 2,2%.

També creix el nombre de visitants pel que fa a les cases de turisme rural (14.227), que semblen frenar la caiguda que en els últims anys els han causat les HUT (habitatges d’ús turístic), i als apartaments (11.417), mentre que als càmpings (16.161) es registra un notable descens que remunta l’activitat a un volum similar al previ a la pandèmia.

L’acord entre la Generalitat i els comuns per encarir la taxa turística, i amb aquesta els preus dels allotjaments, arriba quan el sector travessa a la demarcació de Lleida una fase de puixança malgrat que segueix lluny de la massificació. La pujada de la taxa no afecta les HUT, que s’han situat com el principal competidor del ram oficial.

El Carnaval omple les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida

La celebració del Carnestoltes, amb activitats paral·leles i descomptes per accedir a la neu, va omplir el cap de setmana les estacions del Pirineu.Només les de Ferrocarrils de la Generalitat han rebut prop de 30.000 visitants, a qui cal afegir els de Baqueira, a la Val d’Aran, i els de Port del Comte, al Solsonès.

Segons FGC, entre divendres passat i ahir Port Ainé va registrar 9.534 esquiadors; Espot, uns altres 5.700 i Boí Taüll 14.000 esquiadors més. A les pistes del Pallars dissabte va ser un dels dies més freqüentats de les últimes temporades, segons l’empresa pública. L’alcalde de Vielha i vicepresident de la Diputació en matèria de Turisme, Juan Antonio Serrano, va recordar que el cap de setmana va coincidir amb pont festiu en comunitats com Andalusia i les Balears, i nombrosos ponts escolars, i que és el cap de setmana amb més esquiadors després dels de les festes de Nadal.