Només 37 habitatges turístics compartits s’han registrat fins ara a Lleida

Només 37 cases i pisos a Lleida estan registrats com a habitatges turístics compartits, en els quals els propietaris resideixen de forma habitual i lloguen habitacions a visitants. Part d’aquesta oferta encara no s’ha donat d’alta al registre de la Generalitat, però tot i així queda molt lluny dels 5.858 pisos de lloguer turístic de la província.

Lleida només té 37 cases i pisos registrats com a habitatges turístics compartits, en els quals els propietaris lloguen habitacions de la seua residència habitual i conviuen amb els hostes. Així consta en el registre de la Generalitat, que va incloure aquesta modalitat d’allotjament a la seua normativa fa sis anys, en un decret del 2020. Pretenia regularitzar així lloguers turístics que s’oferien des de feia anys en plataformes digitals sense control de l’administració. Tanmateix, molt pocs s’han incorporat des d’aleshores al registre del Govern, i els que hi figuren tot just sumen 91 habitacions i 137 places a tota la província.

Les dades oficials no recullen encara tots els habitatges els amos dels quals lloguen habitacions. L’oferta a internet supera la que figura al registre oficial, però tot i així queda molt lluny de les xifres dels habitatges de lloguer turístic (HUT). Les últimes dades de la Generalitat en recullen 5.850 a les comarques lleidatanes que ja sumen 18.859 places. A diferència dels HUT, els habitatges turístics compartits no poden estar en mans d’empreses. Només poden registrar-los persones físiques que hi estiguin empadronades. En molts casos, els propietaris lloguen només de forma puntual, en dates a la seua conveniència, per obtenir ingressos extra.

Urgel Isús, veïna d’Alàs i Cerc, i Uly Jaumandreu, de Florejcas, van decidir llogar a turistes les habitacions de les seues cases que van quedar buides quan els fills es van emancipar. Isús va explicar que convertir el seu domicili en l’establiment turístic Ca l’Andreu Suites “va ser molt senzill, només vaig haver d’arreglar la documentació” i no va tenir necessitat de fer obres. “Estic venent casa meua, però també promociono la meua explotació de carn bovina i la comarca on visc”, va dir.

Guus Meeuwsen i Ivonne Venema, turistes holandesos allotjats el passat mes de febrer a Ca l’Andreu Suites, van explicar que sempre busquen allotjaments rurals “per estar lluny de grans bullícies”. Mai abans no havien pernoctat en un allotjament compartit, i creuen que fer-ho els va ajudar a “poder valorar el producte de qualitat i de proximitat”.

«És un luxe poder llogar la casa vivint-hi»

«Faig amistats entre alguns dels hostes»

Uly Jaumandreu és originària de Barcelona i es va traslladar fa dos anys a la seua casa d’estiueig a Florejacs. Fa mig any va començar a allotjar-hi turistes. “Els meus fills ja s’han fet grans i les seues habitacions són buides, així que vaig pensar: Per què no?”, va explicar. Ha batejat el seu habitatge com a El Niu de Florejacs, on pot acollir fins a quatre persones. “Ha tingut molt d’èxit i he acabat creant vincle i amistat amb alguns dels hostes”, va afegir.

Creix l’oposició a l’acord que la Generalitat i el grup parlamentari dels comuns van anunciar la setmana passada per doblar l’import de la taxa turística i destinar part de la recaptació a polítiques d’habitatge. La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat), la Federació Catalana de Càmpings, la Federació Catalana d’Apartaments Turístics (Federatur), Foment del Treball Nacional, Pimec, l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) i el Gremi d’Hotels de Barcelona van manifestar-hi rebuig en una reunió dilluns passat amb la consellera d’Economia, Alícia Romero, i el conseller d’Empresa, Miquel Sàmper.

Un total de 96 establiments de Lleida estan orientats al turisme de motoristes. Són 52 allotjaments i 44 empreses de serveis que s’han afegit fins ara al projecte Moturisme Ara Lleida. Es tracta d’una iniciativa del Patronat de Turisme de la Diputació que compleix aquest any el desè aniversari, i que ha posat en marxa el tercer procés per renovar les acreditacions dels negocis adherits.

Aquest segell garanteix als motoristes que allotjaments, locals de restauració i museus disposen de serveis específics per a ells. El procés per renovar-lo durarà fins al dia 31 de maig i, a partir de llavors, s’obrirà la inscripció a noves incorporacions.