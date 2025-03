Campanya per captar socis i obrir aviat el Cine París

L’Associació d’Amigues i Amics del Cine París de Solsona ha convocat una reunió per a diumenge vinent a la tarda al Teatre Comarcal per iniciar la campanya de captació de socis i voluntaris del cine abans de reobrir l’equipament. Durant l’acte s’informarà sobre l’estat actual del procés de reobertura, les condicions per associar-se i la gestió que portaran a terme les persones voluntàries. L’objectiu de l’entitat és obrir el cine aviat. Durant la reunió, els assistents tindran la possibilitat d’associar-se a l’entitat, pagant la quota corresponent, en metàl·lic i al moment. També s’informarà sobre el preu que tindran les entrades, els possibles descomptes que s’oferiran i les dates d’obertura estimades inicialment. Pel que fa a la tasca dels voluntaris, seran els encarregats de projectar les pel·lícules o vendre les entrades en taquilla. Membres de l’entitat van explicar que si s’arriba als 13.500 espectadors, que són el 75 per cent del volum previ a la pandèmia, es podrà contractar personal per fer aquestes tasques.

Després de mesos de negociacions, reunions i organització interna, la recuperació del Cine París està més a prop. El consistori de Solsona es farà càrrec de la meitat del cost del lloguer del local, que serà de 15.000 euros a l’any, mentre que l’altra meitat l’assumirà l’associació gestora. Amb 9.000 espectadors anuals, l’entitat calcula que podria abonar els seus 7.500 euros i les despeses de funcionament. Per a qui no pugui assistir a la reunió de diumenge s’oferirà l’opció d’accedir-hi a través del web de l’entitat per associar-s’hi.

Les instal·lacions del Cinema París, obert el 1964 i propietat de la família Codina, tenen 489 localitats a la platea i 270 al galliner i estan equipades amb tecnologia digital. L’equipament s’incorporarà a la xarxa de distribució del Circuit Urgellenc per oferir una cartellera d’estrenes.

Des del consistori de Solsona van explicar que la idea és que el cine recuperi la força que l’havia mantingut obert durant 56 anys, malgrat que finalment va tancar per la pandèmia de la covid. Des d’aleshores, els veïns del municipi de Solsona havien d’anar al cine a les sales de Manresa, que són les que tenen més a prop.