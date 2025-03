Detinguts un home i una dona per tràfic de cocaïna des d'una casa de les Borges Blanques

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut un home de 32 anys i una dona de 27 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes a les Borges Blanques. La parella distribuïa cocaïna des d'una casa aïllada a la partida Rubinals, on els investigadors van descobrir una sofisticada xarxa de vigilància amb set càmeres exteriors i diversos sistemes de seguretat.

La investigació es va iniciar a finals de l'any passat, quan els Mossos van rebre informacions sobre un possible punt de venda de cocaïna en una zona rural del municipi garriguenc. Les sospites es van confirmar després que els agents interceptessin un comprador que acabava d'adquirir la droga al lloc investigat.

La Unitat d'Investigació de l'ABP Pla d'Urgell – Garrigues va assumir el cas i va determinar que els detinguts no venien a consumidors finals, sinó a revenedors de les Garrigues i comarques properes, subministrant quantitats més importants de substància.

Operatiu policial planificat al detall

Davant l'evidència de les fortes mesures de seguretat que envoltaven l'immoble, els investigadors van optar per detenir els sospitosos fora del domicili per evitar la destrucció de proves. Aquest dimecres al matí, un ampli dispositiu policial va permetre la detenció de la parella a les Borges Blanques.

Material comissat pels Mossos d'Esquadra en l'operació.Mossos d'Esquadra

Posteriorment, els agents, amb el suport de dos equips de l'ARRO, van accedir amb garanties a l'habitatge. Durant l'escorcoll van localitzar, sota el parquet i una tarima de fusta, un forat al terra amb una caixa forta ancorada al formigó. A l'interior hi havia 20.115 euros envasats al buit, 200 grams de cocaïna en roca i un embolcall d'un gram.

Sistema de doble seguretat per evitar narcoassalts

A més dels elements necessaris per al tràfic de drogues, com una bàscula de precisió i material per embolcallar i envasar al buit, els agents van trobar una pistola semiautomàtica del calibre 45 carregada amb deu projectils. Curiosament, l'habitatge disposava d'una segona caixa forta més accessible que funcionava com a "esquer" en cas que fossin víctimes d'un narcoassalt per part d'altres grups criminals.

Després de la detenció, la dona ha quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida. L'home, que compta amb antecedents policials, passarà a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.