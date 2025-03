Una usuària, sobre el caos a Rodalies: “Pagues el teu bitllet rigorosament cada dia i ells són una mica impresentables”

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El tren aturat a 100 metres de l’estació de Bellvitge-Gornal , al voltant de les 8.30 hores d’aquest divendres, ha alterat la circulació, tant en direcció Barcelona com Sant Vicenç de Calders. Sara Pérez, una usuària diària des de fa vuit anys per anar a Gavà, ha estat una de les afectades: “Pagues el teu bitllet rigorosament cada dia i ells són una mica impresentables”. Pérez ha pujat a un comboi després de més d’una hora esperant a Bellvitge-Gornal i “el pitjor és que no diuen res i no posen una alternativa”. Al seu costat a l'andana hi ha Carlos Goitia, que treballa a l’aeroport, i tenia cita mèdica a l’Hospital de Bellvitge, però marxa sense haver arribat al metge i “tot el matí perdut”.

Goitia ha assegurat que es tracta d’un trajecte que es fa en 13 minuts i havia arribat “amb bastant de temps” per poder tornar “ràpid” al seu lloc de treball. L’usuari ha lamentat la “manca de concreció” en informar sobre l’afectació per poder traslladar-ho a l’empresa.