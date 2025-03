Condemnen Renfe per discriminar una treballadora a Lleida

El jutjat social número dos de Lleida ha condemnat Renfe per discriminació a una de les seues treballadores a la capital del Segrià. La sentència estableix que l’empresa va denegar sense motiu justificat a aquesta empleada una targeta per estacionar al pàrquing de l’estació que sí que havia entregat a la resta de la plantilla lleidatana, des de maquinistes i revisors fins a personal d’oficina. Per aquest motiu, obliga l’operadora ferroviària a entregar a aquesta treballadora la targeta que reclama i a indemnitzar-la amb 3.000 euros.

La decisió judicial, del passat 27 de febrer, ja és ferma i no admet recurs. L’afectada, maquinista de professió, va acudir als tribunals al considerar que la denegació de la targeta d’aparcament constituïa un acte de discriminació. Ho atribuïa al fet d’haver-se acollit a una reducció de jornada i a l’exercici de la seua activitat sindical. Va apuntar a més que havia mantingut diferents litigis amb l’empresa als tribunals, tant com a demandant a títol personal com en representació d’altres treballadors, com a delegada del sindicat ferroviari Alferro.

La sentència va estimar els arguments de la treballadora i va considerar provat que la negativa de Renfe a entregar-li una targeta d’aparcament no obeïa a raons “objectives, raonables i igualitàries”. En aquest sentit, el document assenyala que, durant el judici, l’operadora ferroviària va al·legar que només disposava de targeta el personal que “resideix a Lleida i té un horari incompatible amb el transport públic”. Tanmateix, durant el procés es va comprovar que també la tenien treballadors que no complien aquestes condicions mentre que la hi van negar a la demandant.

La sentència recull que Renfe va admetre tenir “nombrosos treballadors que mantenen alta litigiositat amb l’empresa”. Al marge d’aquest litigi, l’operadora ferroviària ha estat condemnada sis vegades des de l’any 2019 per vulnerar el dret de vaga dels seus treballadors a Lleida. Les diferents sentències per aquesta raó han suposat el pagament d’indemnitzacions que sumen 167.000 euros. La xifra ha anat en augment per penalitzar la “reincidència” per part de l’empresa, segons les últimes resolucions, i a l’import s’hi sumen altres despeses com les judicials.