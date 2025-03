Continuen sufocant el foc a la paperera de Rosselló

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van continuar treballant durant tota la jornada d’ahir en l’extinció de l’incendi de bales de cartró que es va declarar dijous al matí al recinte exterior de la indústria paperera Alier de Rosselló (vegeu SEGRE d’ahir). En el dispositiu, que es va mantenir actiu durant la matinada, van treballar vuit dotacions. El foc va calcinar uns 12.500 metres cúbics de bales de paper premsat. Els efectius van anar remullant les restes juntament amb la maquinària pesant de l’empresa.

Les flames es van iniciar a mig matí de dijous en una zona exterior de la indústria paperera i no va caldre desallotjar els empleats, segons van informar fonts de l’empresa. Els Bombers i empleats de la paperera van treballar per protegir i aïllar la matèria primera que no va quedar afectada per l’incendi.