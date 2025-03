Venen solèr tà edificar viuendes en Bagergue per 1.884 €/m2

Er Ajuntament de Naut Aran a metut ara venda solèr tà edificar viuendes en Bagergue a un prètz que supère es 1.800 èuros per mètre quarrat. Se tracte de tres parcèles pendentes d’urbanizar de propietat municipau que somen ua superfícia de 434 mètres quarrats. En cada ua se pòt bastir sonque ua viuenda damb planta baisha, un pis superior e suscubèrta, damb un totau de 478 mètres quarrats edificables entre totes. Eth consistòri a convocat un concors tà adjudicar-les e es prètzi de gessuda supausen un totau de 817.907 èuros. Açò place eth prètz per mètre quarrat en un totau de 1.884 èuros, dempús d’auer venut, dies endarrèr, ua auta parcèla edificabla en Baqueira per quaquarren mès de 1.500 èuros per mètre quarrat (veir desglòç). Es parcèles en venda formen part deth plan parciau urbanistic nomentat SAU2, a on d’auti propietaris inicièren est’an passat es prumèri moviments de tèrra. Es terrens en venda der ajuntament corresponen ara cession obligatòria deth 10% dera superfícia de naues urbanizacions. Es clausules deth concors apunten que “es propietaris dera rèsta de parcèles vòlen amiar a tèrme eth desvolopament urbanistic dera zòna”. Ans endarrèr se plantegèc eth bastiment ena zòna de naui telesères entà crear ua naua entrada a Baqueira des de Bagergue, ua possibilitat que non arribèc a materializar-se fin finau. Es clausules de licitacion apunten qu’es ingrèssi qu’eth municipi pogue arténher d’aguesta operacion auràn d’emplegar-se tà finançar es òbres deth futur Centre Civic, un complèx qu’aurà d’includir pisi tuteladi e equipaments publics coma un centre de dia, ua piscina cubèrta, un gimnàs e ua bibliotèca. Eth president dera EMD de Bagergue e portavotz d’UA en Ajuntament de Naut Aran, Marc Tarrau, s’abstenguec ena votacion deth plen qu’aprovèc véner aguest solèr, en considerar que “non i a prèssa” tà hè’c, dada era tendéncia ara nauta des prètzi, e valorèc qu’eth municipi poderie obtier mès ingrèssi per eres en futur.

S’adjudique en Baqueira ua finca dempús de demorar desèrta

Er Ajuntament de Naut Aran a adjudicat per uns 650.000 èuros ua finca municipau edificabla de 400 mètres quarrats ena zòna de Baqueira, a 700 mètres deth telessèra que da accés as pistes d’esquí. Eth consistòri a artenhut véner aguesta parcèla dempús d’un prumèr concors que demorèc fin finau desèrt per manca d’aufèrtes eth passat mes de gèr.Hònts municipaus corroborèren qu’en aguesta dusaua licitacion arrecebèren sonque ua aufèrta, pera quau s’an adjudicat es terrens. Eth prètz dera adjudicacion en aguesta escadença ei de quauquarren mès de 1.500 èuros per mètre quarrat, un prètz de gessuda menor des parcèles qu’er ajuntament a metut ara venda en Bagergue.

Era parcèla venuda ena zòna de Baqueira a ua superfícia edificabla de 190 mètres quarrats e aguesta operacion a coma objectiu requectar hons entàs òbres deth futur Centre Civic e Sociau, autant qu’era compravenda des tres parcèles edificables en Bagergue.