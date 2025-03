La recepta de l’àvia que s’ha fet viral a tot el món: una sopa curativa de timonets

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La sopa de timonets (farigola), un remei casolà tradicional del Pirineu català, s’ha convertit en un fenomen viral amb més de 1.000.000 de visualitzacions a Instagram. El vídeo, publicat en el perfil de Casa Leonardo, un establiment de turisme rural a Senterada (Lleida), mostra a Angeleta Farré, veterana cuinera d’Avellanos, preparant aquesta recepta ancestral que ha captat l’atenció mundial i acumulat gairebé 33.000 'm’agrada' i més de 1.200 comentaris en tot just un mes.

"Aquesta és la millor sopa que hi ha", afirma amb contundència Angeleta en el vídeo que ha donat la volta al món des d’una cuina econòmica de llenya. Mireia Font, responsable de Casa Leonardo, explica l’èxit del contingut: "Crec que s’ha fet viral perquè a la gent, en aquest món cada vegada més accelerat i industrialitzat, li recorda la seua infància i com es menjava abans". La connexió amb l’ancestral sembla ser la clau del fenomen, especialment la imatge del pa, element central de la recepta, a què Angeleta fa la tradicional creu abans de tallar-lo, un gest que evoca temps en què aquest aliment era "sagrat", particularment després de la postguerra.

Un remei mil·lenari reconegut internacionalment

La popularitat d’aquesta senzilla recepta ha transcendit fronteres fins el punt de ser inclosa en una prestigiosa llista de la NPR (Radio Nacional Pública dels EUA), que l’ha situat entre els 12 millors caldos curatius del món. Aquest reconeixement va arribar gràcies a dos periodistes freelance establerts en Barcelona, el francès Matteu Fogotto i la italiana Matilde Gattoni, que van quedar impressionat després de provar-la durant una visita a Casa Leonardo.

"Portem també el bar de Senterada, però allà no fem menú. La cuinem de vegades, però no tots els dies, a la casa rural. Ells la van provar allà", recorda Font. "Es van assabentar que la cadena buscava dotze sopes curatives, li van proposar la de farigola i la cadena la va seleccionar i els va encarregar el reportatge", explica la responsable de l’establiment rural.

Per a l’enregistrament, van triar la cuina tradicional de llenya com a escenari, buscant mantenir l’autenticitat del plat. "Se’m va ocórrer gravar-lo i pujar-lo a internet, sense cap pretensió," comenta Font sobre la publicació realitzada el 5 de febrer. El resultat va ser sorprenent: al matí següent ja acumulava 130.000 visualitzacions, i en menys d’un mes va superar el milió. Un comptador que, segons assenyalen des de Casa Leonardo, no deixa d’augmentar.

Les propietats medicinals de la farigola en la gastronomia tradicional

La farigola o timonet, com es coneix a la zona del Pallars, és un arbust aromàtic que creix tant al pla com en altituds de fins 2.500 metres. Les seues propietats medicinals són àmpliament reconegudes: efectes digestius, expectorants, tònics i antiinflamatoris que converteixen a aquesta sopa en molt més que un simple plat de cullera.

"Si no et trobaves bé, una sopa de farigola sempre t’arreglava el cos", assenyala Mireia Font, destacant el caràcter reconstituent d’aquest tipus de preparacions que, paradoxalment, han quedat relegades a les dietes contemporànies marcades per l’estrès i la modernitat.

La recepta, que tot just necessita pa, oli, sal, pebre, aigua i opcionalment ou, a més de la farigola, ha format parteix durant segles de la cuina pallaresa, caracteritzada per l’enginy per aprofitar els recursos disponibles en l’entorn, que es coneix localment com la cuina del "menjàvom del que tenívom" (menjàvem del que teníem).

Com preparar l’autèntica sopa de farigola pallaresa?

La recepta tradicional que mostra Angeleta en el vídeo manté la senzillesa característica de la cuina de supervivència. Es necessiten branquillons frescos de farigola, pa dur tallat a llesques fines, oli d’oliva, sal, pebre i aigua. Opcionalment, es pot afegir un ou escumat per enriquir el plat.

El procés comença torrant lleugerament el pa en una paella amb una mica d’oli. Mentrestant, es prepara una infusió amb la farigola en aigua bullint. Una vegada el pa és daurat, s’afegeix al caldo de farigola, s’assaona i es deixa reposar perquè els sabors s’integrin perfectament. Si s’afegeix ou, aquest s’escalda en el mateix caldo abans de servir.

El que diferencia a l’autèntica sopa pallaresa és l’ús generós de la farigola local, que creix silvestre a les muntanyes lleidatanes i té una aroma i propietats particulars a causa del terreny i clima de la zona. La cuina a llenya també aporta matisos de sabor difícils de reproduir en cuines modernes.