Tecnologia contra l’assetjament

Quina millor manera d’experimentar l’assetjament escolar que posar-se en les ulleres d’algú que l’està vivint? Més de 500 alumnes de centres educatius de la Seu i de Castellciutat han participat durant els últims mesos en una activitat de prevenció de l’assetjament escolar amb l’ajuda de noves tecnologies com la realitat virtual.

Els participants, tots ells menors d’edat de cursos que van des de sisè de Primària fins a tercer de l’ESO i alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), han tingut l’oportunitat de posar-se unes ulleres de realitat virtual per visionar un vídeo de 3D que col·loca l’alumne en els rols de víctima, d’agressor i d’observador. A l’acabar el visionament, els alumnes tenen l’oportunitat de parlar de com s’han sentit a l’estar immersos en la situació i de quines accions poden portar a terme per combatre’l.

Ningú no queda indiferent a l’acabar la sessió i els sentiments de ràbia, impotència o tristesa queden reflectits en els seus rostres. Així mateix, alguna alumna ha verbalitzat que el visionament l’ha portat a reviure situacions similars que havia patit “quan era petita” i que li provocaven ganes de quedar-se a casa i no acudir a l’escola.

L’activitat, que porta per títol Si no ho vius, no ho sents, va a càrrec de l’empresa V-tools i té per objectiu principal donar eines als joves d’escoles i instituts de la ciutat per a la detecció i la prevenció de la violència escolar entre el col·lectiu. Són sessions immersives que se centren en el context tant de l’assetjament com del ciberassetjament en entorns educatius.

En les sessions, de dos hores, es ressalta la importància de visibilitzar determinades conductes com els malnoms, els insults, les espentes, els clatellots, les puntades de peu o els comentaris sexistes, entre altres, que moltes vegades estan normalitzades sota l’aparença d’una broma i que poden ser part d’un episodi de violència o discriminació.

Amb l’ajuda de les ulleres, els alumnes passen pel rol de la víctima, de l’agressor i pel paper d’observador. Al finalitzar el visionament, expliquen com s’han sentit en la pell de cadascun dels personatges.

L’activitat s’emmarca dins del Pla Comarcal contra l’Assetjament en edat escolar que, a través d’un treball en xarxa i comunitari, pretén fomentar la prevenció i la conscienciació a partir de dos grans eixos: un circuit comarcal d’actuació i accions de prevenció.